Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
31 марта 2022, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|06.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|30.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|67
|36
|3
|4
|2
|3
|19
|206-174
|91
|67,9
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|6
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|8
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|9
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|12
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|13
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|16
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|17
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|18
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|19
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|23
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|24
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|29
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|30
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4
|31
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
|32
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|2
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|67
|36
|3
|4
|2
|3
|19
|206-174
|91
|67,9
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|5
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|7
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|11
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|15
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|16
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|5
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|8
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|9
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|10
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|11
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|13
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4
|16
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|67
|36
|3
|4
|2
|3
|19
|206-174
|91
|67,9
|3
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|4
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|7
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|3
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|5
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|6
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|7
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|8
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4