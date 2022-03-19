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Торонто Рэпторс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 31.03.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 31 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
История личных встреч
17.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз91 : 103Торонто Рэпторс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз81 : 86Торонто Рэпторс
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 116Миннесота Тимбервулвз
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс137 : 126Миннесота Тимбервулвз
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз112 : 122Торонто Рэпторс
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз100 : 120Торонто Рэпторс
25.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 105Миннесота Тимбервулвз
31.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 104Миннесота Тимбервулвз
21.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз115 : 109Торонто Рэпторс
09.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз112 : 109Торонто Рэпторс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6978,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
4 Майами Хит7648288307-79921240,63213,5
5 Милуоки Бакс7547288619-83441220,62714,0
6 Даллас Маверикс7647298128-79171230,61814,5
7 Бостон Селтикс7647298417-79051230,61814,5
8 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,61315,0
9 Юта Джаз7645318613-81941210,59216,5
10 Денвер Наггетс7645318499-83111210,59216,5
11 Чикаго Буллз7644328467-84301200,57917,5
12 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,57318,0
13 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
14 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,56019,0
15 Бруклин Нетс7640368544-85161160,52621,5
16 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,51322,5
17 Атланта Хоукс7538378489-84271130,50723,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48724,5
19 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44727,5
20 Вашингтон Уизардс7532438108-83571070,42729,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
22 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,0
23 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41330,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36034,0
25 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
26 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32936,5
27 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29339,0
28 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26341,5
29 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26341,5
30 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26341,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7648288307-79921240,6320,0
2 Милуоки Бакс7547288619-83441220,6270,5
3 Бостон Селтикс7647298417-79051230,6181,0
4 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,6131,5
5 Чикаго Буллз7644328467-84301200,5794,0
6 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,5734,5
7 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,5605,5
8 Бруклин Нетс7640368544-85161160,5268,0
9 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,5139,0
10 Атланта Хоукс7538378489-84271130,5079,5
11 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44714,0
12 Вашингтон Уизардс7532438108-83571070,42715,5
13 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32923,0
14 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26328,0
15 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26328,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6978,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
4 Даллас Маверикс7647298128-79171230,61814,5
5 Юта Джаз7645318613-81941210,59216,5
6 Денвер Наггетс7645318499-83111210,59216,5
7 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48724,5
9 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
10 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,0
11 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41330,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36034,0
13 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
14 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29339,0
15 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26341,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7647298417-79051230,6180,0
2 Филадельфия Сиксерс7546298169-80101210,6130,5
3 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,5733,5
4 Бруклин Нетс7640368544-85161160,5267,0
5 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44713,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7547288619-83441220,6270,0
2 Чикаго Буллз7644328467-84301200,5793,5
3 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,5605,0
4 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32922,5
5 Детройт Пистонс7620567943-8537960,26327,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7648288307-79921240,6320,0
2 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,5139,0
3 Атланта Хоукс7538378489-84271130,5079,5
4 Вашингтон Уизардс7532438108-83571070,42715,5
5 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26328,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7645318613-81941210,5920,0
2 Денвер Наггетс7645318499-83111210,5920,0
3 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,5662,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36017,5
5 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29322,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7637398120-82391130,48724,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс7531448366-85861060,41330,0
5 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6970,0
2 Даллас Маверикс7647298128-79171230,6186,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42720,5
4 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41321,5
5 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26333,0

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