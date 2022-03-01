Свернуть список

Панатинаикос - Реал Мадрид прямая трансляция 31.03.2022

Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
31 марта 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Панатинаикос Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - Реал Мадрид, которое состоится 31 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Греция Димитрис Прифтис
Испания Пабло Ласо
История личных встреч
15.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Реал Мадрид88 : 65Панатинаикос
27.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Реал Мадрид76 : 66Панатинаикос
15.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Панатинаикос93 : 97 ОТРеал Мадрид
24.02.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 Реал Мадрид96 : 78Панатинаикос
26.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Панатинаикос75 : 87Реал Мадрид
23.04.2019 Евролига 1/4 финала Панатинаикос82 : 89Реал Мадрид
19.04.2019 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид78 : 63Панатинаикос
17.04.2019 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид75 : 72Панатинаикос
28.03.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 29 Панатинаикос73 : 74Реал Мадрид
19.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Реал Мадрид89 : 68Панатинаикос
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close