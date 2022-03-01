Панатинаикос - Реал Мадрид прямая трансляция 31.03.2022
Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
31 марта 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - Реал Мадрид, которое состоится 31 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Димитрис Прифтис
|Пабло Ласо
История личных встреч
|15.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|88 : 65
|27.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|76 : 66
|15.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|93 : 97 ОТ
|24.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|96 : 78
|26.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|75 : 87
|23.04.2019
|Евролига
|1/4 финала
|82 : 89
|19.04.2019
|Евролига
|1/4 финала
|78 : 63
|17.04.2019
|Евролига
|1/4 финала
|75 : 72
|28.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|73 : 74
|19.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|89 : 68
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000