Маккаби Тель-Авив - АСВЕЛ прямая трансляция 31.03.2022
Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
31 марта 2022, четверг. 21:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - АСВЕЛ, которое состоится 31 Марта 2022 года в 21:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Главные тренеры
|Яннис Сферопулос
|Теренс Джонатан Паркер
История личных встреч
|14.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|85 : 93
|04.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 32
|67 : 74
|16.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|84 : 81
|28.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|93 : 62
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000