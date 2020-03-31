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Маккаби Тель-Авив - АСВЕЛ прямая трансляция 31.03.2022

Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
31 марта 2022, четверг. 21:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Маккаби Тель-Авив АСВЕЛ

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - АСВЕЛ, которое состоится 31 Марта 2022 года в 21:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Главные тренеры
Греция Яннис Сферопулос
Франция Теренс Джонатан Паркер
История личных встреч
14.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 АСВЕЛ85 : 93Маккаби Тель-Авив
04.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 32 Маккаби Тель-Авив67 : 74АСВЕЛ
16.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 АСВЕЛ84 : 81Маккаби Тель-Авив
28.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Маккаби Тель-Авив93 : 62АСВЕЛ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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