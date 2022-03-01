Свернуть список

Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
01 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Халл Сити Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Грузия Шота Арвеладзе
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Хаддерсфилд Таун2 : 0Халл Сити
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Халл Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Хаддерсфилд Таун3 : 0Халл Сити
09.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Хаддерсфилд Таун2 : 2Халл Сити
08.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Халл Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Халл Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун39 63
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс39 61
7 Мидлсбро37 59
8 Куинз Парк Рейнджерс38 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити39 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close