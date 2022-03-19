Анахайм Дакс - Даллас Старз 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
01 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Даллас Старз, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Рик Боунесс
История личных встреч
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|22.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|11.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|6
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|8
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|9
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|12
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|13
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|28
|5
|3
|4
|6
|23
|199-198
|82
|59,4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|16
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|17
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|18
|Виннипег Джетс
|68
|26
|5
|2
|4
|6
|25
|212-209
|76
|55,9
|19
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|20
|7
|2
|2
|6
|29
|175-209
|66
|50,0
|23
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|24
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|29
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|30
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8
|31
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
|32
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|2
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|5
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|7
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|11
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|15
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|16
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|28
|5
|3
|4
|6
|23
|199-198
|82
|59,4
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|8
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|9
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|10
|Виннипег Джетс
|68
|26
|5
|2
|4
|6
|25
|212-209
|76
|55,9
|11
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|20
|7
|2
|2
|6
|29
|175-209
|66
|50,0
|13
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8
|16
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|67
|38
|5
|1
|2
|6
|15
|225-161
|96
|71,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|68
|33
|4
|3
|6
|4
|18
|227-182
|90
|66,2
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|22
|6
|4
|2
|3
|30
|219-250
|69
|51,5
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|27
|1
|1
|6
|3
|27
|178-181
|67
|51,5
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|66
|34
|8
|3
|4
|2
|15
|271-195
|96
|72,7
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|36
|4
|2
|1
|4
|19
|245-201
|89
|67,4
|4
|Бостон Брюинз
|66
|33
|6
|2
|2
|3
|20
|204-180
|87
|65,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|7
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|67
|13
|3
|2
|2
|9
|38
|173-254
|47
|35,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|67
|39
|5
|3
|1
|5
|14
|255-185
|100
|74,6
|2
|Миннесота Уайлд
|65
|29
|7
|5
|4
|0
|20
|241-203
|86
|66,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|5
|Даллас Старз
|65
|24
|9
|4
|2
|1
|25
|192-194
|77
|59,2
|6
|Виннипег Джетс
|68
|26
|5
|2
|4
|6
|25
|212-209
|76
|55,9
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|66
|35
|3
|2
|0
|8
|18
|232-162
|88
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|28
|5
|3
|4
|6
|23
|199-198
|82
|59,4
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|20
|7
|2
|2
|6
|29
|175-209
|66
|50,0
|7
|Анахайм Дакс
|68
|18
|5
|4
|5
|6
|30
|191-221
|65
|47,8
|8
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8