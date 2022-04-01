Олимпиакос - Барселона прямая трансляция 01.04.2022
Стадион: Пис энд Френдшип Стадиум (Пирей, Греция), вместимость: 12000
01 апреля 2022, пятница. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Барселона, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Пис энд Френдшип Стадиум (Пирей, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Георгиос Барцокас
|Шарунас Ясикявичюс
История личных встреч
|13.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|79 : 78 ОТ
|28.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|74 : 76
|08.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|88 : 96
|27.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|90 : 80
|31.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|55 : 76
|18.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|60 : 69
|15.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|63 : 90
|03.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|73 : 51
|12.01.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|67 : 69
|16.11.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|59 : 52
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000