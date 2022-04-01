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Олимпиакос - Барселона прямая трансляция 01.04.2022

Стадион: Пис энд Френдшип Стадиум (Пирей, Греция), вместимость: 12000
01 апреля 2022, пятница. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
Олимпиакос Барселона

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Барселона, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Пис энд Френдшип Стадиум (Пирей, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Греция Георгиос Барцокас
Литва Шарунас Ясикявичюс
История личных встреч
13.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Барселона79 : 78 ОТОлимпиакос
28.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Олимпиакос74 : 76Барселона
08.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Барселона88 : 96Олимпиакос
27.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Барселона90 : 80Олимпиакос
31.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Олимпиакос55 : 76Барселона
18.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Барселона60 : 69Олимпиакос
15.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 Олимпиакос63 : 90Барселона
03.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Барселона73 : 51Олимпиакос
12.01.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Барселона67 : 69Олимпиакос
16.11.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 Олимпиакос59 : 52Барселона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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