Бавария - Црвена Звезда прямая трансляция 01.04.2022
Стадион: Ауди Дом (Мюнхен, Германия), вместимость: 6800
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - Црвена Звезда, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ауди Дом (Мюнхен, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Андреа Тринкьери
|Деян Радонич
История личных встреч
|17.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|81 : 78
|02.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|76 : 78
|06.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|74 : 59
|02.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|93 : 63
|18.12.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 10
|85 : 76
|12.11.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 5
|79 : 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|26
|0.808
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.692
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|26
|0.692
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.560
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|25
|0.560
| 7
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
| 8
Плей-офф
|Бавария
|24
|0.500
|9
|Црвена Звезда
|25
|0.440
|10
|Альба
|25
|0.440
|11
|Баскония
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|АСВЕЛ
|26
|0.308
|14
|Панатинаикос
|25
|0.280
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000