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Бавария - Црвена Звезда прямая трансляция 01.04.2022

Стадион: Ауди Дом (Мюнхен, Германия), вместимость: 6800
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур
Бавария Црвена Звезда

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - Црвена Звезда, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ауди Дом (Мюнхен, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Италия Андреа Тринкьери
Черногория Деян Радонич
История личных встреч
17.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Црвена Звезда81 : 78Бавария
02.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 27 Црвена Звезда76 : 78Бавария
06.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Бавария74 : 59Црвена Звезда
02.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Црвена Звезда93 : 63Бавария
18.12.2015 Евролига Группа A. Тур 10 Црвена Звезда85 : 76Бавария
12.11.2015 Евролига Группа A. Тур 5 Бавария79 : 90Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона26 0.808
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.692
3
Плей-офф
Олимпия Милан26 0.692
4
Плей-офф
Олимпиакос27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.560
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив25 0.560
7
Плей-офф
Монако26 0.500
8
Плей-офф
Бавария24 0.500
9 Црвена Звезда25 0.440
10 Альба25 0.440
11 Баскония27 0.407
12 Фенербахче25 0.360
13 АСВЕЛ26 0.308
14 Панатинаикос25 0.280
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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