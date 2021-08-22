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Ростов - Нижний Новгород 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Нижний Новгород, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Нижний Новгород1 : 2Ростов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит22146253-234872,7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М22134541-244365,2
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА22133632-184263,6
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи22122835-243857,6
5 Краснодар21106534-213657,1
6 Локомотив М2197531-253454,0
7 Крылья Советов2195728-233250,8
8 Ахмат221011129-303147,0
9 Спартак М2276924-312740,9
10 Рубин22741129-392537,9
11 Нижний Новгород22661020-322436,4
12 Ростов2157933-382234,9
13
Стыковая зона
Урал22481013-222030,3
14
Стыковая зона
Арсенал22551224-462030,3
15
Зона вылета
Уфа22391019-311827,3
16
Зона вылета
Химки22391019-371827,3

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