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Вулверхэмптон - Астон Вилла 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вулверхэмптон Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Астон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Астон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Астон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Астон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур291631047-365158,6
6 Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
7 Вест Хэм Юнайтед301461049-394853,3
8 Вулверхэмптон301441231-264651,1
9 Астон Вилла291131541-403641,4
10 Лестер Сити271061142-463644,4
11 Саутгемптон298111036-453540,2
12 Кристал Пэлас29713939-383439,1
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд30861633-473033,3
16 Лидс Юнайтед30781534-672932,2
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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