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Леванте - Вильярреал 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
02 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Леванте Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Вильярреал, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Италия Алессио Лисси
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
03.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал5 : 0Леванте
18.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Леванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Леванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Леванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 1Леванте
21.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Леванте1 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид29206359-256675,9
2
Лига чемпионов
Севилья291512240-195765,5
3
Лига чемпионов
Барселона28159456-295464,3
4
Лига чемпионов
Атлетико М29166753-365462,1
5
Лига Европы
Бетис29155950-355057,5
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад29139729-294855,2
7 Вильярреал29129848-274551,7
8 Атлетик Б291011833-284147,1
9 Валенсия291010942-434046,0
10 Осасуна291081129-363843,7
11 Сельта29991133-323641,4
12 Эспаньол29991135-413641,4
13 Райо Вальекано28951429-343238,1
14 Эльче29881330-403236,8
15 Хетафе296111227-332933,3
16 Гранада296101331-462832,2
17 Кадис295121225-412731,0
18
Зона вылета
Мальорка29681526-492629,9
19
Зона вылета
Алавес29571723-482225,3
20
Зона вылета
Леванте293101631-581921,8

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