Атлетико М - Алавес 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|25.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|30.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 4
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
|29.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 1
|16.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|28.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|75,9
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|65,5
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|64,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|62,1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|57,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|55,2
|7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|51,7
|8
|Атлетик Б
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|47,1
|9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|46,0
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|43,7
|11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|41,4
|12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|41,4
|13
|Райо Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|38,1
|14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|36,8
|15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|33,3
|16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|32,2
|17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|31,0
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|29,9
| 19
Зона вылета
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|25,3
| 20
Зона вылета
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|21,8