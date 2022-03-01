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Атлетико М - Алавес 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
Атлетико М Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Алавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Алавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Алавес1 : 1Атлетико М
30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Алавес0 : 4Атлетико М
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Атлетико М3 : 0Алавес
29.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Алавес0 : 1Атлетико М
16.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Алавес
28.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Алавес0 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид29206359-256675,9
2
Лига чемпионов
Севилья291512240-195765,5
3
Лига чемпионов
Барселона28159456-295464,3
4
Лига чемпионов
Атлетико М29166753-365462,1
5
Лига Европы
Бетис29155950-355057,5
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад29139729-294855,2
7 Вильярреал29129848-274551,7
8 Атлетик Б291011833-284147,1
9 Валенсия291010942-434046,0
10 Осасуна291081129-363843,7
11 Сельта29991133-323641,4
12 Эспаньол29991135-413641,4
13 Райо Вальекано28951429-343238,1
14 Эльче29881330-403236,8
15 Хетафе296111227-332933,3
16 Гранада296101331-462832,2
17 Кадис295121225-412731,0
18
Зона вылета
Мальорка29681526-492629,9
19
Зона вылета
Алавес29571723-482225,3
20
Зона вылета
Леванте293101631-581921,8

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