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Арминия - Штутгарт 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
02 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Арминия Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Штутгарт, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Штутгарт0 : 1Арминия
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт0 : 2Арминия
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Арминия3 : 0Штутгарт
09.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Штутгарт1 : 1Арминия
27.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Арминия0 : 1Штутгарт
17.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Арминия2 : 3Штутгарт
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Штутгарт3 : 1Арминия
02.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 30 Арминия2 : 2Штутгарт
15.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт0 : 0Арминия
17.05.2008 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт2 : 2Арминия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27203481-286377,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27183667-385770,4
3
Лига чемпионов
Байер27146766-414859,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27136857-304555,6
5
Лига Европы
Фрайбург27129643-294555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Кёльн271010738-404049,4
8 Айнтрахт Ф27108939-383846,9
9 Унион27108933-383846,9
10 Майнц261141139-303747,4
11 Боруссия М27961238-513340,7
12 Бохум27951328-393239,5
13 Вольфсбург27941429-423138,3
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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