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Боруссия Д - РБ Лейпциг 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Боруссия Д РБ Лейпциг

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 2Боруссия Д
17.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д3 : 3РБ Лейпциг
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг0 : 1Боруссия Д
26.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д4 : 1РБ Лейпциг
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг1 : 1Боруссия Д
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27203481-286377,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27183667-385770,4
3
Лига чемпионов
Байер27146766-414859,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27136857-304555,6
5
Лига Европы
Фрайбург27129643-294555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Кёльн271010738-404049,4
8 Айнтрахт Ф27108939-383846,9
9 Унион27108933-383846,9
10 Майнц261141139-303747,4
11 Боруссия М27961238-513340,7
12 Бохум27951328-393239,5
13 Вольфсбург27941429-423138,3
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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