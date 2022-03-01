Твенте - ПСВ Эйндховен 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
02 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|5 : 2
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|3 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 1
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 1
|27.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 2
|05.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|4 : 3
|06.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|2 : 2
|05.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 1
|24.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|66
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|27
|55
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|26
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|40
|8
|Гронинген
|27
|36
|9
|Камбюр
|27
|33
|10
|НЕК Неймеген
|27
|32
|11
|Херенвен
|27
|30
|12
|Гоу Эхед Иглс
|27
|30
|13
|Хераклес
|27
|27
|14
|Валвейк
|27
|27
|15
|Виллем II
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Спарта
|25
|21
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|27
|20