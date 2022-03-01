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Твенте - ПСВ Эйндховен 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
02 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Твенте ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен5 : 2Твенте
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 ПСВ Эйндховен3 : 0Твенте
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 1Твенте
03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
27.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Твенте0 : 2ПСВ Эйндховен
05.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен4 : 3Твенте
06.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Твенте2 : 2ПСВ Эйндховен
05.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПСВ Эйндховен1 : 1Твенте
24.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 ПСВ Эйндховен4 : 2Твенте
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс27 66
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен27 64
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд27 55
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте27 54
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар27 52
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс26 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт27 40
8 Гронинген27 36
9 Камбюр27 33
10 НЕК Неймеген27 32
11 Херенвен27 30
12 Гоу Эхед Иглс27 30
13 Хераклес27 27
14 Валвейк27 27
15 Виллем II27 23
16
Стыковая зона
Фортуна26 22
17
Зона вылета
Спарта25 21
18
Зона вылета
ПЕК Зволле27 20

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