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Фейеноорд - Виллем II 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Фейеноорд Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Виллем II, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Виллем II
Тилбург
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Кевин Хофланд
История личных встреч
15.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Виллем II0 : 4Фейеноорд
14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Фейеноорд5 : 0Виллем II
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Виллем II1 : 4Фейеноорд
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Фейеноорд2 : 0Виллем II
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Виллем II0 : 1Фейеноорд
16.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Фейеноорд2 : 3Виллем II
07.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Виллем II1 : 1Фейеноорд
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Виллем II1 : 5Фейеноорд
28.02.2018 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд3 : 0Виллем II
27.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фейеноорд5 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс27 66
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен27 64
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд27 55
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте27 54
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар27 52
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс26 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт27 40
8 Гронинген27 36
9 Камбюр27 33
10 НЕК Неймеген27 32
11 Херенвен27 30
12 Гоу Эхед Иглс27 30
13 Хераклес27 27
14 Валвейк27 27
15 Виллем II27 23
16
Стыковая зона
Фортуна26 22
17
Зона вылета
Спарта25 21
18
Зона вылета
ПЕК Зволле27 20

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