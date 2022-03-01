Фейеноорд - Виллем II 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Виллем II, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Виллем II
Тилбург
Главные тренеры
|Арне Слот
|Кевин Хофланд
История личных встреч
|15.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 4
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|5 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|1 : 4
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 0
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 1
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 3
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 1
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|1 : 5
|28.02.2018
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 0
|27.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|66
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|27
|55
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|26
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|40
|8
|Гронинген
|27
|36
|9
|Камбюр
|27
|33
|10
|НЕК Неймеген
|27
|32
|11
|Херенвен
|27
|30
|12
|Гоу Эхед Иглс
|27
|30
|13
|Хераклес
|27
|27
|14
|Валвейк
|27
|27
|15
|Виллем II
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Спарта
|25
|21
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|27
|20