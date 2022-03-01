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Блэкпул - Ноттингем Форест 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
02 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Блэкпул Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Ноттингем Форест, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Нил Критчли
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Ноттингем Форест2 : 1Блэкпул
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Блэкпул4 : 4Ноттингем Форест
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Ноттингем Форест2 : 0Блэкпул
08.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 30 Блэкпул1 : 1Ноттингем Форест
02.11.2013 Англия - Чемпионшип Тур 14 Ноттингем Форест0 : 1Блэкпул
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун39 63
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс39 61
7 Мидлсбро37 59
8 Куинз Парк Рейнджерс38 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити39 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

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