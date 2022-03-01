Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Марку Силва
История личных встреч
|16.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|4 : 1
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2 ДВ
|30.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|1 : 2
|22.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|2 : 1
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|2 : 2
|29.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 2
|21.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 1
|01.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 2
|13.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|1 : 3
|25.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|37
|77
| 2
Повышение
|Борнмут
|36
|69
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|38
|63
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|39
|63
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|38
|61
| 6
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|39
|61
|7
|Мидлсбро
|37
|59
|8
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|59
|9
|Ноттингем Форест
|36
|58
|10
|Миллуолл
|38
|57
|11
|Ковентри Сити
|38
|55
|12
|Вест Бромвич Альбион
|38
|54
|13
|Блэкпул
|37
|52
|14
|Престон Норт Энд
|38
|51
|15
|Сток Сити
|38
|49
|16
|Суонси Сити
|37
|48
|17
|Кардифф Сити
|38
|46
|18
|Бристоль Сити
|39
|44
|19
|Бирмингем Сити
|39
|42
|20
|Халл Сити
|39
|41
|21
|Рединг
|38
|33
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|38
|28
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|38
|26
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|39
|25