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Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Португалия Марку Силва
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Фулхэм4 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 2 ДВФулхэм
30.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Фулхэм
22.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Фулхэм2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Фулхэм2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
29.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Фулхэм
21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Фулхэм
01.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Фулхэм1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
13.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Фулхэм
25.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Фулхэм4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун39 63
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс39 61
7 Мидлсбро37 59
8 Куинз Парк Рейнджерс38 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити39 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

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