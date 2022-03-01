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Дерби Каунти - Престон Норт Энд 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Дерби Каунти Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Престон Норт Энд, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Англия Райан Лоу
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Престон Норт Энд3 : 0Дерби Каунти
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Дерби Каунти0 : 1Престон Норт Энд
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Дерби Каунти1 : 2Престон Норт Энд
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
01.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Дерби Каунти2 : 0Престон Норт Энд
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут36 69
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун39 63
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс39 61
7 Мидлсбро37 59
8 Куинз Парк Рейнджерс38 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл38 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион38 54
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Сток Сити38 49
16 Суонси Сити37 48
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити39 44
19 Бирмингем Сити39 42
20 Халл Сити39 41
21 Рединг38 33
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед38 26
24
Зона вылета
Дерби Каунти39 25

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