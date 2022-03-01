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Динамо-Брест - Ислочь 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 апреля 2022, суббота. 19:15 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Динамо-Брест Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
Беларусь Артем Радков
История личных встреч
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Ислочь2 : 0Динамо-Брест
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо-Брест3 : 1Ислочь
15.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0 3 : 5Динамо-Брест
10.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест0 : 0Ислочь
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Ислочь1 : 1Динамо-Брест
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Динамо-Брест5 : 1Ислочь
03.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Динамо-Брест3 : 1Ислочь
18.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Ислочь0 : 1Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ11003-03100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ11003-13100,0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман11002-03100,0
4 Гомель11002-13100,0
5 Слуцк11002-13100,0
6 Динамо Мн11001-03100,0
7 Динамо-Брест10101-1133,3
8 Шахтёр С10101-1133,3
9 Днепр М10100-0133,3
10 Белшина10100-0133,3
11 Рух00000-000,0
12 Арсенал10011-200,0
13 Ислочь10011-200,0
14
Стыковая зона
Минск10010-100,0
15
Зона вылета
Витебск10011-300,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ10010-200,0
17 Славия-Мозырь10010-300,0

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