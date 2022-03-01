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Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 02.04.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
США Док Риверс
США Джеймс Боррего
История личных встреч
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс98 : 109Шарлотт Хорнетс
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс106 : 110Филадельфия Сиксерс
07.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс124 : 127 ОТФиладельфия Сиксерс
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс111 : 118Филадельфия Сиксерс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 101Шарлотт Хорнетс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс127 : 112Шарлотт Хорнетс
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс114 : 106Шарлотт Хорнетс
20.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 118Филадельфия Сиксерс
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс119 : 122 ОТФиладельфия Сиксерс
10.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс133 : 132 ОТШарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7018,5
3 Майами Хит7749288413-80901260,63613,5
4 Милуоки Бакс7648288739-84631240,63214,0
5 Даллас Маверикс7748298248-80291250,62314,5
6 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
7 Бостон Селтикс7747308515-80111240,61015,5
8 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,60516,0
9 Юта Джаз7746318735-83031230,59716,5
10 Денвер Наггетс7746318624-84291230,59716,5
11 Чикаго Буллз7745328602-85601220,58417,5
12 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,57918,0
13 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,55819,5
14 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,54520,5
15 Бруклин Нетс7740378663-86361170,51922,5
16 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,51922,5
17 Атланта Хоукс7740378756-86521170,51922,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7737408250-83741140,48125,5
19 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44228,5
20 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43429,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43429,0
22 Лос-Анджелес Лейкерс7631458475-87081070,40831,0
23 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40831,0
24 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35535,0
26 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32537,5
27 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28940,0
28 Детройт Пистонс7721568045-8631980,27341,5
29 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26042,5
30 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26042,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Милуоки Бакс7648288739-84631240,6320,5
3 Бостон Селтикс7747308515-80111240,6102,0
4 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,6052,5
5 Чикаго Буллз7745328602-85601220,5844,0
6 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,5794,5
7 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,5457,0
8 Бруклин Нетс7740378663-86361170,5199,0
9 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
10 Атланта Хоукс7740378756-86521170,5199,0
11 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44215,0
12 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43415,5
13 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32524,0
14 Детройт Пистонс7721568045-8631980,27328,0
15 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26029,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7018,5
3 Даллас Маверикс7748298248-80291250,62314,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
5 Юта Джаз7746318735-83031230,59716,5
6 Денвер Наггетс7746318624-84291230,59716,5
7 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,55819,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7737408250-83741140,48125,5
9 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43429,0
10 Лос-Анджелес Лейкерс7631458475-87081070,40831,0
11 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40831,0
12 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35535,0
14 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28940,0
15 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26042,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7747308515-80111240,6100,0
2 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,6050,5
3 Торонто Рэпторс7644328311-81371200,5792,5
4 Бруклин Нетс7740378663-86361170,5197,0
5 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44213,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7648288739-84631240,6320,0
2 Чикаго Буллз7745328602-85601220,5843,5
3 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,5456,5
4 Индиана Пэйсерс7725528532-87781020,32523,5
5 Детройт Пистонс7721568045-8631980,27327,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Атланта Хоукс7740378756-86521170,5199,0
3 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
4 Вашингтон Уизардс7633438235-84671090,43415,5
5 Орландо Мэджик7720578024-8629970,26029,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7746318735-83031230,5970,0
2 Денвер Наггетс7746318624-84291230,5970,0
3 Миннесота Тимбервулвз7743348871-86521200,5583,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7627498162-87321030,35518,5
5 Оклахома-Сити Тандер7622547900-8475980,28923,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7662148756-81181380,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7737408250-83741140,48125,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс7631458475-87081070,40831,0
5 Сакраменто Кингз7728498510-89181050,36434,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7754238883-84041310,7010,0
2 Даллас Маверикс7748298248-80291250,6236,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7633438277-83411090,43420,5
4 Сан-Антонио Спёрс7631458585-86121070,40822,5
5 Хьюстон Рокетс7720578414-9066970,26034,0

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