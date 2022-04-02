Биатлон. Чемпионат России-2022 смотреть онлайн 02.04.2022
Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Мужчины. Масс-старт 15 км
02 апреля 2022, суббота. 12:30 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
|Суббота 02 апреля
|02:00 Тампа-Бэй - Чикаго
|02:00 Рейнджерс - Айлендерс
|02:00 Баффало - Нэшвилл
|02:00 Орландо - Торонто
|02:00 Вашингтон - Даллас
|02:30 Детройт - Оттава
|02:30 Бостон - Индиана
|03:00 Хьюстон - Сакраменто
|03:00 Оклахома - Детройт
|03:00 Милуоки - Клипперс
|03:00 Мемфис - Финикс
|03:30 Сан-Антонио - Портленд
|04:00 Эдмонтон - Сент-Луис
|04:00 Денвер - Миннесота
|05:00 Сиэтл - Вегас
|05:30 Аризона - Анахайм
|05:30 Лейкерс - Нью-Орлеан
|09:00 Биатлон
|12:30 Биатлон
|13:00 Слуцк - Неман
|14:00 Арсенал - Ахмат
|14:00 Крылья Советов - Уфа
|14:30 Ливерпуль - Уотфорд
|14:30 Блэкпул - Ноттингем
|15:00 Хетафе - Мальорка
|15:00 Динамо Мн - Арсенал
|16:00 Специя - Венеция
|16:30 Ростов - Нижний Новгород
|16:30 Фрайбург - Бавария
|16:30 Арминия - Штутгарт
|16:30 Байер - Герта
|16:30 Хоффенхайм - Бохум
|16:30 Айнтрахт - Гройтер Фюрт
|17:00 Вулверхэмптон - Астон Вилла
|17:00 Бёрнли - Манчестер Сити
|17:00 Брайтон - Норвич
|17:00 Челси - Брентфорд
|17:00 Лидс - Саутгемптон
|17:00 Барнсли - Рединг
|17:00 Питерборо - Мидлсбро
|17:00 КПР - Фулхэм
|17:00 Дерби - Престон
|17:00 Лутон - Миллуолл
|17:00 Ковентри - Блэкберн
|17:00 Кардифф Сити - Суонси
|17:00 Борнмут - Бристоль
|17:00 Сток Сити - Шеффилд Юн
|17:00 СКА - ЦСКА
|17:15 Леванте - Вильярреал
|17:15 Белшина - БАТЭ
|17:30 Гронинген - Аякс
|18:00 Ницца - Ренн
|19:00 Лацио - Сассуоло
|19:15 Динамо-Брест - Ислочь
|19:30 Локомотив - Спартак
|19:30 Манчестер Юнайтед - Лестер
|19:30 Сельта - Реал Мадрид
|19:30 Боруссия Д - Лейпциг
|19:30 Нью-Джерси - Флорида
|19:30 Филадельфия - Шарлотт
|19:45 Твенте - ПСВ
|20:00 Лилль - Бордо
|20:00 Нью-Йорк - Кливленд
|21:45 Салернитана - Торино
|22:00 Атлетико - Алавес
|22:00 Сент-Этьен - Марсель
|22:00 Фейеноорд - Виллем II
|22:00 Колорадо - Питтсбург