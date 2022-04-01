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Краснодар - Динамо М 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Краснодар Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Динамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 1Краснодар
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Динамо М1 : 1Краснодар
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Динамо М
10.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М0 : 0Краснодар
27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар2 : 0Динамо М
04.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 4Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит22146253-234872,7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М22134541-244365,2
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА22133632-184263,6
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи22122835-243857,6
5 Краснодар21106534-213657,1
6 Локомотив М2197531-253454,0
7 Ахмат231021129-303246,4
8 Крылья Советов2295829-253248,5
9 Спартак М2276924-312740,9
10 Рубин23741231-422536,2
11 Нижний Новгород22661020-322436,4
12 Ростов2157933-382234,9
13
Стыковая зона
Арсенал23561224-462130,4
14
Стыковая зона
Уфа23491021-322130,4
15
Зона вылета
Химки23491022-392130,4
16
Зона вылета
Урал22481013-222030,3

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