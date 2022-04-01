Тоттенхэм - Ньюкасл 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
03 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 3
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 3
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 2
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 0
|13.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|80,5
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|64,3
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|58,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|57,5
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|53,3
|8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|51,1
|9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|41,4
|10
|Лестер Сити
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|44,4
|11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|40,2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|39,1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|37,9
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|35,6
|15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|33,3
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|32,2
|17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|24,4
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|25,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|19,5