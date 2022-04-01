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Тоттенхэм - Ньюкасл 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
03 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Англия Эдди Хау
История личных встреч
17.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
25.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Тоттенхэм Хотспур
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед5 : 1Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур291631047-365158,6
6 Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
7 Вест Хэм Юнайтед301461049-394853,3
8 Вулверхэмптон301441231-264651,1
9 Астон Вилла291131541-403641,4
10 Лестер Сити271061142-463644,4
11 Саутгемптон298111036-453540,2
12 Кристал Пэлас29713939-383439,1
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд30861633-473033,3
16 Лидс Юнайтед30781534-672932,2
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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