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Барселона - Севилья 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
03 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Барселона Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
21.12.2021 Испания - Примера Тур 4 Севилья1 : 1Барселона
03.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Севилья0 : 2Барселона
10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Барселона
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Севилья
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Севилья0 : 0Барселона
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 0Севилья
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 4Барселона
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Барселона6 : 1Севилья
23.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Севилья2 : 0Барселона
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид29206359-256675,9
2
Лига чемпионов
Севилья291512240-195765,5
3
Лига чемпионов
Барселона28159456-295464,3
4
Лига чемпионов
Атлетико М29166753-365462,1
5
Лига Европы
Бетис29155950-355057,5
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад29139729-294855,2
7 Вильярреал29129848-274551,7
8 Атлетик Б291011833-284147,1
9 Валенсия291010942-434046,0
10 Осасуна291081129-363843,7
11 Сельта29991133-323641,4
12 Эспаньол29991135-413641,4
13 Райо Вальекано28951429-343238,1
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче29881330-403236,8
16 Гранада296101331-462832,2
17 Кадис295121225-412731,0
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Алавес29571723-482225,3
20
Зона вылета
Леванте293101631-581921,8

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