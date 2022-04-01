Гранада - Райо Вальекано 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
03 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Райо Вальекано, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Андони Ираола
История личных встреч
|29.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|4 : 0
|07.05.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|0 : 2
|02.12.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|1 : 0
|19.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 2
|07.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 1
|14.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|17.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 1
|26.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 3
|14.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 2
|19.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|75,9
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|65,5
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|64,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|62,1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|57,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|55,2
|7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|51,7
|8
|Атлетик Б
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|47,1
|9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|46,0
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|43,7
|11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|41,4
|12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|41,4
|13
|Райо Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|38,1
|14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|35,6
|15
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|36,8
|16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|32,2
|17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|31,0
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|28,9
| 19
Зона вылета
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|25,3
| 20
Зона вылета
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|21,8