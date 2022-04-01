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Боруссия М - Майнц 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
03 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Боруссия М Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
05.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 1Майнц
24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 3Боруссия М
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Боруссия М
21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М4 : 0Майнц
01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц0 : 0Боруссия М
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Майнц
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц1 : 2Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27203481-286377,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27183667-385770,4
3
Лига чемпионов
Байер27146766-414859,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27136857-304555,6
5
Лига Европы
Фрайбург27129643-294555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф27108939-383846,9
10 Майнц261141139-303747,4
11 Боруссия М27961238-513340,7
12 Бохум27951328-393239,5
13 Вольфсбург27941429-423138,3
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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