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Фиорентина - Эмполи 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
03 апреля 2022, воскресенье. 13:30 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Фиорентина Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
27.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Эмполи2 : 1Фиорентина
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Эмполи1 : 0Фиорентина
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина3 : 1Эмполи
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина1 : 2Эмполи
20.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи0 : 4Фиорентина
10.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Эмполи2 : 0Фиорентина
22.11.2015 Италия - Серия А Тур 13 Фиорентина2 : 2Эмполи
10.05.2015 Италия - Серия А Тур 35 Эмполи2 : 3Фиорентина
21.12.2014 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина1 : 1Эмполи
27.01.2008 Италия - Серия А Тур 20 Эмполи0 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан30206456-296673,3
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М29179362-246069,0
4
Лига чемпионов
Ювентус30178547-265965,6
5
Лига Европы
Аталанта29149651-315158,6
6
Лига Европы
Рома30156950-355156,7
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио30147958-454954,4
8 Фиорентина291451048-384754,0
9 Сассуоло301110955-494347,8
10 Верона301191055-474246,7
11 Торино29981234-303540,2
12 Болонья29961432-443337,9
13 Эмполи30891341-553336,7
14 Удинезе286121036-463035,7
15 Сампдория30851739-512932,2
16 Специя30851731-542932,2
17 Кальяри305101528-542527,8
18
Зона вылета
Венеция29571725-542225,3
19
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
20
Зона вылета
Салернитана28371822-651619,0

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