Фиорентина - Эмполи 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
03 апреля 2022, воскресенье. 13:30 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 4
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 3
|21.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|27.01.2008
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|69,0
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|65,6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|58,6
| 6
Лига Европы
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|56,7
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|54,4
|8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|54,0
|9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|47,8
|10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|46,7
|11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|40,2
|12
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|37,9
|13
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|36,7
|14
|Удинезе
|28
|6
|12
|10
|36-46
|30
|35,7
|15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|32,2
|16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|32,2
|17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|27,8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|25,3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-65
|16
|19,0