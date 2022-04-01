Спортинг - Пасуш де Феррейра 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
03 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Пасуш де Феррейра, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
История личных встреч
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 2
|15.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|2 : 0
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 0
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
|08.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 0
|26.11.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|1 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|4 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|90,1
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|21
|4
|2
|54-17
|67
|82,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|19
|4
|5
|70-28
|61
|72,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|15
|7
|6
|46-28
|52
|61,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|27
|12
|10
|5
|38-26
|46
|56,8
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|10
|6
|11
|37-37
|36
|44,4
|7
|Эшторил
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|42,0
|8
|Маритиму
|27
|8
|9
|10
|31-34
|33
|40,7
|9
|Пасуш де Феррейра
|27
|8
|9
|10
|25-32
|33
|40,7
|10
|Санта-Клара
|27
|7
|10
|10
|30-43
|31
|38,3
|11
|Портимоненсе
|27
|7
|8
|12
|26-32
|29
|35,8
|12
|Фамаликан
|27
|6
|10
|11
|33-41
|28
|34,6
|13
|Боавишта
|27
|4
|15
|8
|31-40
|27
|33,3
|14
|Визела
|27
|5
|11
|11
|29-45
|26
|32,1
|15
|Арока
|27
|5
|8
|14
|25-48
|23
|28,4
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|27
|6
|4
|17
|33-54
|22
|27,2
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|27
|4
|8
|15
|24-44
|20
|24,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|27
|3
|9
|15
|15-46
|18
|22,2