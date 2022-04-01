Онлайн трансляции
Суббота 02 апреля

22:00  ru Колорадо - Питтсбург
Воскресенье 03 апреля

02:00  ru Каролина - Миннесота 02:00  ru Бостон - Коламбус 02:00  ru Тампа-Бэй - Монреаль 02:00  ru Филадельфия - Торонто
02:00  ru Виннипег - Лос-Анджелес 02:30  ru Атланта - Бруклин 03:00  ru Чикаго - Майами 03:30  ru Голден Стэйт - Юта
05:00  ru Калгари - Сент-Луис 05:30  ru Сан-Хосе - Даллас 09:00  ru Биатлон 11:00  ru Биатлон
13:00  ru Витебск - Минск 13:30  ru Фиорентина - Эмполи 14:00  ru Краснодар - Динамо М 14:00  ru Страсбург - Ланс
14:00  ru Рейнджерс - Селтик 15:00  ru Атлетик - Эльче 15:00  ru Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 15:00  ru Металлург Мг - Трактор
16:00  ru Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 16:00  ru Удинезе - Кальяри 16:00  ru Аталанта - Наполи 16:00  ru Труа - Реймс
16:00  ru Метц - Монако 16:00  ru Монпелье - Брест 16:00  ru Клермон - Нант 16:30  ru ЦСКА - Урал
16:30  ru Аугсбург - Вольфсбург 17:00  ru Бирмингем Сити - Вест Бромвич 17:00  ru Гомель - Славия-Мозырь 17:15  ru Бетис - Осасуна
18:05  ru Лион - Анже 18:30  ru Тоттенхэм - Ньюкасл 18:30  ru Боруссия М - Майнц 19:00  ru Сочи - Зенит
19:00  ru Сампдория - Рома 19:30  ru Валенсия - Кадис 19:30  ru Гранада - Райо Вальекано 20:00  ru Баффало - Флорида
20:00  ru Оттава - Детройт 20:00  ru Милуоки - Даллас 20:00  ru Бостон - Вашингтон 20:30  ru Шахтёр С - Днепр М
21:45  ru Ювентус - Интер 21:45  ru ПСЖ - Лорьян 22:00  ru Барселона - Севилья 22:30  ru Спортинг - Пасуш
22:30  ru Лейкерс - Денвер 23:00  ru Нью-Джерси - Айлендерс
Свернуть список

Спортинг - Пасуш де Феррейра 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
03 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
Спортинг Пасуш де Феррейра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Пасуш де Феррейра, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Сезар Пауло Силва Пейшоту
История личных встреч
07.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Пасуш де Феррейра0 : 2Спортинг
15.02.2021 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг3 : 0Пасуш де Феррейра
27.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 2Спортинг
12.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Пасуш де Феррейра
31.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
08.04.2018 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
26.11.2017 Португалия - Примейра Тур 12 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг4 : 2Пасуш де Феррейра
20.08.2016 Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту27234068-197390,1
2
Лига чемпионов
Спортинг27214254-176782,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика28194570-286172,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага28157646-285261,9
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте271210538-264656,8
6 Витория Гимарайнш271061137-373644,4
7 Эшторил27810931-323442,0
8 Маритиму27891031-343340,7
9 Пасуш де Феррейра27891025-323340,7
10 Санта-Клара277101030-433138,3
11 Портимоненсе27781226-322935,8
12 Фамаликан276101133-412834,6
13 Боавишта27415831-402733,3
14 Визела275111129-452632,1
15 Арока27581425-482328,4
16
Стыковая зона
Тондела27641733-542227,2
17
Зона вылета
Морейренсе27481524-442024,7
18
Зона вылета
Белененсеш27391515-461822,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close