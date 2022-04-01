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Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
03 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь);
Энергетик-БГУ Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
Беларусь Павел Петрович Родненок
Беларусь Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
17.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Торпедо-БелАЗ0 : 1Энергетик-БГУ
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Энергетик-БГУ1 : 1Торпедо-БелАЗ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Энергетик-БГУ1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Торпедо-БелАЗ2 : 0Энергетик-БГУ
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Энергетик-БГУ2 : 1Торпедо-БелАЗ
28.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Торпедо-БелАЗ3 : 3Энергетик-БГУ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман21102-0466,7
2
Квалификация Лиги конференций
Слуцк21102-1466,7
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн21102-1466,7
4 БАТЭ11003-03100,0
5 Энергетик-БГУ11003-13100,0
6 Гомель11002-13100,0
7 Динамо-Брест10101-1133,3
8 Шахтёр С10101-1133,3
9 Днепр М10100-0133,3
10 Белшина10100-0133,3
11 Арсенал20112-3116,7
12 Рух00000-000,0
13 Ислочь10011-200,0
14
Стыковая зона
Минск10010-100,0
15
Зона вылета
Витебск10011-300,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ10010-200,0
17 Славия-Мозырь10010-300,0

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