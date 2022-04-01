Баффало Сэйбрз - Флорида Пантерз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
03 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
|08.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|04.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|20.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|32
|9
|2
|4
|2
|18
|224-187
|92
|68,7
|6
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|8
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|9
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|11
|Сент-Луис Блюз
|67
|34
|1
|2
|3
|7
|20
|239-197
|84
|62,7
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|14
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|15
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|16
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|17
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|18
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|22
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|24
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|25
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|27
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|28
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
|30
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3
|31
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
|32
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|2
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|32
|9
|2
|4
|2
|18
|224-187
|92
|68,7
|5
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|7
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|12
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|13
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|14
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
|16
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|3
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|4
|Сент-Луис Блюз
|67
|34
|1
|2
|3
|7
|20
|239-197
|84
|62,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|7
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|8
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|9
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|10
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|12
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|15
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3
|16
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|32
|9
|2
|4
|2
|18
|224-187
|92
|68,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|4
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|7
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|8
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|67
|34
|1
|2
|3
|7
|20
|239-197
|84
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|5
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|8
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|4
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|5
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|6
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|8
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3