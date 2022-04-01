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Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс прямая трансляция 03.04.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
03 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
США Фрэнк Вогель
США Майк Мэлоун
История личных встреч
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс133 : 96Лос-Анджелес Лейкерс
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс93 : 89Денвер Наггетс
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс122 : 105Лос-Анджелес Лейкерс
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс114 : 93Денвер Наггетс
27.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс117 : 107Денвер Наггетс
25.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Денвер Наггетс108 : 114Лос-Анджелес Лейкерс
23.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Денвер Наггетс114 : 106Лос-Анджелес Лейкерс
21.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс105 : 103Денвер Наггетс
19.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс126 : 114Денвер Наггетс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс124 : 121Денвер Наггетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7057,5
3 Майами Хит7749288413-80901260,63613,0
4 Милуоки Бакс7748298858-86161250,62314,0
5 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,0
6 Даллас Маверикс7848308351-81641260,61514,5
7 Бостон Селтикс7848308643-81341260,61514,5
8 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,60515,5
9 Юта Джаз7746318735-83031230,59716,0
10 Денвер Наггетс7846328754-85651240,59016,5
11 Чикаго Буллз7745328602-85601220,58417,0
12 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,58417,0
13 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,56418,5
14 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,54520,0
15 Бруклин Нетс7740378663-86361170,51922,0
16 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,51922,0
17 Атланта Хоукс7740378756-86521170,51922,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
19 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44228,0
20 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44228,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44228,0
22 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41630,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
24 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35135,0
26 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32137,5
27 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28640,0
28 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28240,5
29 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25642,5
30 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25642,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Милуоки Бакс7748298858-86161250,6231,0
3 Бостон Селтикс7848308643-81341260,6151,5
4 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,6052,5
5 Чикаго Буллз7745328602-85601220,5844,0
6 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,5844,0
7 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,5457,0
8 Бруклин Нетс7740378663-86361170,5199,0
9 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
10 Атланта Хоукс7740378756-86521170,5199,0
11 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44215,0
12 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44215,0
13 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32124,5
14 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28227,5
15 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25629,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7057,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,0
4 Даллас Маверикс7848308351-81641260,61514,5
5 Юта Джаз7746318735-83031230,59716,0
6 Денвер Наггетс7846328754-85651240,59016,5
7 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,56418,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
9 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44228,0
10 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41630,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
12 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35135,0
14 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28640,0
15 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25642,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7848308643-81341260,6150,0
2 Филадельфия Сиксерс7646308263-81121220,6051,0
3 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,5842,5
4 Бруклин Нетс7740378663-86361170,5197,5
5 Нью-Йорк Никс7734438195-82381110,44213,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7748298858-86161250,6230,0
2 Чикаго Буллз7745328602-85601220,5843,0
3 Кливленд Кавальерс7742358257-80991190,5456,0
4 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32123,5
5 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28226,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7749288413-80901260,6360,0
2 Атланта Хоукс7740378756-86521170,5199,0
3 Шарлотт Хорнетс7740378843-88071170,5199,0
4 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44215,0
5 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25629,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7746318735-83031230,5970,0
2 Денвер Наггетс7846328754-85651240,5900,5
3 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,5642,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35119,0
5 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7748298526-81381250,62314,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
5 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7050,0
2 Даллас Маверикс7848308351-81641260,6157,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44220,5
4 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41622,5
5 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25635,0

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