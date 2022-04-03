Онлайн трансляции
Суббота 02 апреля

22:00  ru Колорадо - Питтсбург
Воскресенье 03 апреля

02:00  ru Каролина - Миннесота 02:00  ru Бостон - Коламбус 02:00  ru Тампа-Бэй - Монреаль 02:00  ru Филадельфия - Торонто
02:00  ru Виннипег - Лос-Анджелес 02:30  ru Атланта - Бруклин 03:00  ru Чикаго - Майами 03:30  ru Голден Стэйт - Юта
05:00  ru Калгари - Сент-Луис 05:30  ru Сан-Хосе - Даллас 09:00  ru Биатлон 11:00  ru Биатлон
13:00  ru Витебск - Минск 13:30  ru Фиорентина - Эмполи 14:00  ru Краснодар - Динамо М 14:00  ru Страсбург - Ланс
14:00  ru Рейнджерс - Селтик 15:00  ru Атлетик - Эльче 15:00  ru Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 15:00  ru Металлург Мг - Трактор
16:00  ru Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 16:00  ru Удинезе - Кальяри 16:00  ru Аталанта - Наполи 16:00  ru Труа - Реймс
16:00  ru Метц - Монако 16:00  ru Монпелье - Брест 16:00  ru Клермон - Нант 16:30  ru ЦСКА - Урал
16:30  ru Аугсбург - Вольфсбург 17:00  ru Бирмингем Сити - Вест Бромвич 17:00  ru Гомель - Славия-Мозырь 17:15  ru Бетис - Осасуна
18:05  ru Лион - Анже 18:30  ru Тоттенхэм - Ньюкасл 18:30  ru Боруссия М - Майнц 19:00  ru Сочи - Зенит
19:00  ru Сампдория - Рома 19:30  ru Валенсия - Кадис 19:30  ru Гранада - Райо Вальекано 20:00  ru Баффало - Флорида
20:00  ru Оттава - Детройт 20:00  ru Милуоки - Даллас 20:00  ru Бостон - Вашингтон 20:30  ru Шахтёр С - Днепр М
21:45  ru Ювентус - Интер 21:45  ru ПСЖ - Лорьян 22:00  ru Барселона - Севилья 22:30  ru Спортинг - Пасуш
22:30  ru Лейкерс - Денвер 23:00  ru Нью-Джерси - Айлендерс
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Биатлон. Чемпионат России-2022 смотреть онлайн 03.04.2022

Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Женщины. Масс-старт 12,5 км
03 апреля 2022, воскресенье. 09:00 МСК

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