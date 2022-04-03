Биатлон. Чемпионат России-2022 смотреть онлайн 03.04.2022
Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Женщины. Масс-старт 12,5 км
03 апреля 2022, воскресенье. 09:00 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
|Суббота 02 апреля
|22:00 Колорадо - Питтсбург
|Воскресенье 03 апреля
|02:00 Каролина - Миннесота
|02:00 Бостон - Коламбус
|02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
|02:00 Филадельфия - Торонто
|02:00 Виннипег - Лос-Анджелес
|02:30 Атланта - Бруклин
|03:00 Чикаго - Майами
|03:30 Голден Стэйт - Юта
|05:00 Калгари - Сент-Луис
|05:30 Сан-Хосе - Даллас
|09:00 Биатлон
|11:00 Биатлон
|13:00 Витебск - Минск
|13:30 Фиорентина - Эмполи
|14:00 Краснодар - Динамо М
|14:00 Страсбург - Ланс
|14:00 Рейнджерс - Селтик
|15:00 Атлетик - Эльче
|15:00 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ
|15:00 Металлург Мг - Трактор
|16:00 Вест Хэм Юнайтед - Эвертон
|16:00 Удинезе - Кальяри
|16:00 Аталанта - Наполи
|16:00 Труа - Реймс
|16:00 Метц - Монако
|16:00 Монпелье - Брест
|16:00 Клермон - Нант
|16:30 ЦСКА - Урал
|16:30 Аугсбург - Вольфсбург
|17:00 Бирмингем Сити - Вест Бромвич
|17:00 Гомель - Славия-Мозырь
|17:15 Бетис - Осасуна
|18:05 Лион - Анже
|18:30 Тоттенхэм - Ньюкасл
|18:30 Боруссия М - Майнц
|19:00 Сочи - Зенит
|19:00 Сампдория - Рома
|19:30 Валенсия - Кадис
|19:30 Гранада - Райо Вальекано
|20:00 Баффало - Флорида
|20:00 Оттава - Детройт
|20:00 Милуоки - Даллас
|20:00 Бостон - Вашингтон
|20:30 Шахтёр С - Днепр М
|21:45 Ювентус - Интер
|21:45 ПСЖ - Лорьян
|22:00 Барселона - Севилья
|22:30 Спортинг - Пасуш
|22:30 Лейкерс - Денвер
|23:00 Нью-Джерси - Айлендерс