Кристал Пэлас - Арсенал 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Микель Артета
История личных встреч
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 3
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 1
|28.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 3
|10.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|67,8
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|64,3
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|58,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|56,7
|7
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|52,7
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|53,3
|9
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|44,0
|10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|40,0
|11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|40,0
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|39,1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|37,8
|14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|35,5
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|35,6
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|32,3
|17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|24,4
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|25,0
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|20,0