Свернуть список

Кристал Пэлас - Арсенал 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Испания Микель Артета
История личных встреч
18.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
14.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал0 : 0Кристал Пэлас
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас1 : 1Арсенал
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал2 : 3Кристал Пэлас
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 2Арсенал
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
28.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас2 : 3Арсенал
10.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити30234370-187381,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
3
Лига чемпионов
Челси29178458-235967,8
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур291631047-365158,6
6 Манчестер Юнайтед30149749-415156,7
7 Вулверхэмптон311541233-274952,7
8 Вест Хэм Юнайтед301461049-394853,3
9 Лестер Сити281071143-473744,0
10 Астон Вилла301131642-423640,0
11 Саутгемптон308121037-463640,0
12 Кристал Пэлас29713939-383439,1
13 Брайтон энд Хоув Альбион307131026-363437,8
14 Брентфорд31961637-483335,5
15 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
16 Лидс Юнайтед31791535-683032,3
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
19
Зона вылета
Бёрнли283121322-402125,0
20
Зона вылета
Норвич Сити30462018-631820,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close