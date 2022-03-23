Вашингтон Кэпиталз - Миннесота Уайлд 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Миннесота Уайлд, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дин Эвасон
История личных встреч
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|02.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|15.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|69
|41
|5
|3
|1
|5
|14
|262-189
|104
|75,4
|2
|Флорида Пантерз
|68
|35
|9
|3
|4
|2
|15
|282-201
|100
|73,5
|3
|Каролина Харрикейнз
|69
|39
|5
|1
|2
|6
|16
|230-164
|98
|71,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|38
|4
|2
|1
|4
|19
|258-207
|93
|68,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|32
|9
|2
|5
|2
|18
|228-192
|93
|68,4
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|70
|33
|5
|3
|6
|4
|19
|233-188
|92
|65,7
|8
|Бостон Брюинз
|68
|35
|6
|2
|2
|3
|20
|217-183
|91
|66,9
|9
|Миннесота Уайлд
|67
|30
|7
|5
|4
|1
|20
|247-208
|89
|66,4
|10
|Калгари Флэймз
|68
|35
|3
|2
|1
|8
|19
|238-171
|89
|65,4
|11
|Сент-Луис Блюз
|68
|35
|1
|2
|3
|7
|20
|245-201
|86
|63,2
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|29
|5
|4
|4
|6
|23
|205-202
|86
|60,6
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|14
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|15
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|16
|Даллас Старз
|67
|25
|10
|4
|2
|1
|25
|200-200
|81
|60,4
|17
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|18
|Виннипег Джетс
|70
|26
|5
|2
|4
|6
|27
|217-219
|76
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|22
|6
|4
|2
|3
|32
|223-260
|69
|50,0
|22
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|20
|7
|2
|2
|6
|31
|181-218
|66
|48,5
|24
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|25
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|27
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|68
|16
|5
|3
|4
|2
|38
|210-254
|54
|39,7
|29
|Филадельфия Флайерз
|68
|17
|4
|0
|4
|7
|36
|175-243
|53
|39,0
|30
|Монреаль Канадиенс
|69
|13
|3
|3
|2
|9
|39
|178-262
|49
|35,5
|31
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3
|32
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|68
|35
|9
|3
|4
|2
|15
|282-201
|100
|73,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|69
|39
|5
|1
|2
|6
|16
|230-164
|98
|71,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|38
|4
|2
|1
|4
|19
|258-207
|93
|68,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|32
|9
|2
|5
|2
|18
|228-192
|93
|68,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|6
|Питтсбург Пингвинз
|70
|33
|5
|3
|6
|4
|19
|233-188
|92
|65,7
|7
|Бостон Брюинз
|68
|35
|6
|2
|2
|3
|20
|217-183
|91
|66,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|22
|6
|4
|2
|3
|32
|223-260
|69
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|12
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|13
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|68
|16
|5
|3
|4
|2
|38
|210-254
|54
|39,7
|15
|Филадельфия Флайерз
|68
|17
|4
|0
|4
|7
|36
|175-243
|53
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|69
|13
|3
|3
|2
|9
|39
|178-262
|49
|35,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|69
|41
|5
|3
|1
|5
|14
|262-189
|104
|75,4
|2
|Миннесота Уайлд
|67
|30
|7
|5
|4
|1
|20
|247-208
|89
|66,4
|3
|Калгари Флэймз
|68
|35
|3
|2
|1
|8
|19
|238-171
|89
|65,4
|4
|Сент-Луис Блюз
|68
|35
|1
|2
|3
|7
|20
|245-201
|86
|63,2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|29
|5
|4
|4
|6
|23
|205-202
|86
|60,6
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|7
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|8
|Даллас Старз
|67
|25
|10
|4
|2
|1
|25
|200-200
|81
|60,4
|9
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|10
|Виннипег Джетс
|70
|26
|5
|2
|4
|6
|27
|217-219
|76
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|12
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|20
|7
|2
|2
|6
|31
|181-218
|66
|48,5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|15
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3
|16
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|69
|39
|5
|1
|2
|6
|16
|230-164
|98
|71,0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|36
|4
|4
|2
|3
|20
|211-181
|93
|67,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|70
|33
|5
|3
|6
|4
|19
|233-188
|92
|65,7
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|29
|1
|1
|6
|3
|27
|186-183
|71
|53,0
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|22
|6
|4
|2
|3
|32
|223-260
|69
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|68
|16
|5
|3
|4
|2
|38
|210-254
|54
|39,7
|8
|Филадельфия Флайерз
|68
|17
|4
|0
|4
|7
|36
|175-243
|53
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|68
|35
|9
|3
|4
|2
|15
|282-201
|100
|73,5
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|38
|4
|2
|1
|4
|19
|258-207
|93
|68,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|32
|9
|2
|5
|2
|18
|228-192
|93
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|68
|35
|6
|2
|2
|3
|20
|217-183
|91
|66,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|68
|15
|8
|3
|2
|7
|33
|195-263
|61
|44,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|69
|19
|3
|3
|3
|8
|33
|190-243
|61
|44,2
|7
|Оттава Сенаторз
|67
|20
|3
|1
|2
|4
|37
|176-219
|54
|40,3
|8
|Монреаль Канадиенс
|69
|13
|3
|3
|2
|9
|39
|178-262
|49
|35,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|69
|41
|5
|3
|1
|5
|14
|262-189
|104
|75,4
|2
|Миннесота Уайлд
|67
|30
|7
|5
|4
|1
|20
|247-208
|89
|66,4
|3
|Сент-Луис Блюз
|68
|35
|1
|2
|3
|7
|20
|245-201
|86
|63,2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|68
|32
|5
|2
|2
|2
|25
|224-199
|82
|60,3
|5
|Даллас Старз
|67
|25
|10
|4
|2
|1
|25
|200-200
|81
|60,4
|6
|Виннипег Джетс
|70
|26
|5
|2
|4
|6
|27
|217-219
|76
|54,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|15
|5
|4
|2
|8
|35
|186-244
|58
|42,0
|8
|Аризона Койотс
|68
|16
|4
|1
|4
|1
|42
|173-247
|47
|34,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|68
|35
|3
|2
|1
|8
|19
|238-171
|89
|65,4
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|29
|5
|4
|4
|6
|23
|205-202
|86
|60,6
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|31
|4
|4
|0
|5
|25
|243-224
|83
|60,1
|4
|Вегас Голден Найтс
|70
|31
|3
|4
|1
|3
|28
|224-208
|80
|57,1
|5
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|6
|Анахайм Дакс
|70
|19
|5
|4
|5
|7
|30
|198-224
|68
|48,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|20
|7
|2
|2
|6
|31
|181-218
|66
|48,5
|8
|Сиэтл Кракен
|68
|18
|1
|2
|1
|5
|41
|178-241
|48
|35,3