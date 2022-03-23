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Чикаго Блэкхоукс - Аризона Койотс 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Аризона Койотс, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 4Чикаго Блэкхоукс
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Аризона Койотс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 БАризона Койотс
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0Чикаго Блэкхоукс
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 1Аризона Койотс
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Аризона Койотс
13.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Аризона Койотс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6941531514262-18910475,4
2 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
3 Каролина Харрикейнз6939512616230-1649871,0
4 Торонто Мэйпл Лифс6838421419258-2079368,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6832925218228-1929368,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
7 Питтсбург Пингвинз7033536419233-1889265,7
8 Бостон Брюинз6835622320217-1839166,9
9 Миннесота Уайлд6730754120247-2088966,4
10 Калгари Флэймз6835321819238-1718965,4
11 Сент-Луис Блюз6835123720245-2018663,2
12 Лос-Анджелес Кингз7129544623205-2028660,6
13 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
14 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
15 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
16 Даллас Старз67251042125200-2008160,4
17 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
18 Виннипег Джетс7026524627217-2197654,3
19 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
21 Коламбус Блю Джекетс6922642332223-2606950,0
22 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
23 Сан-Хосе Шаркс6820722631181-2186648,5
24 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
25 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
26 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
27 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
28 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
29 Филадельфия Флайерз6817404736175-2435339,0
30 Монреаль Канадиенс6913332939178-2624935,5
31 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3
32 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
2 Каролина Харрикейнз6939512616230-1649871,0
3 Торонто Мэйпл Лифс6838421419258-2079368,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6832925218228-1929368,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
6 Питтсбург Пингвинз7033536419233-1889265,7
7 Бостон Брюинз6835622320217-1839166,9
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
10 Коламбус Блю Джекетс6922642332223-2606950,0
11 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
12 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
13 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
14 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
15 Филадельфия Флайерз6817404736175-2435339,0
16 Монреаль Канадиенс6913332939178-2624935,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6941531514262-18910475,4
2 Миннесота Уайлд6730754120247-2088966,4
3 Калгари Флэймз6835321819238-1718965,4
4 Сент-Луис Блюз6835123720245-2018663,2
5 Лос-Анджелес Кингз7129544623205-2028660,6
6 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
7 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
8 Даллас Старз67251042125200-2008160,4
9 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
10 Виннипег Джетс7026524627217-2197654,3
11 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
12 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
13 Сан-Хосе Шаркс6820722631181-2186648,5
14 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
15 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3
16 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6939512616230-1649871,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
3 Питтсбург Пингвинз7033536419233-1889265,7
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
6 Коламбус Блю Джекетс6922642332223-2606950,0
7 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
8 Филадельфия Флайерз6817404736175-2435339,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
2 Торонто Мэйпл Лифс6838421419258-2079368,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6832925218228-1929368,4
4 Бостон Брюинз6835622320217-1839166,9
5 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
6 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
7 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
8 Монреаль Канадиенс6913332939178-2624935,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6941531514262-18910475,4
2 Миннесота Уайлд6730754120247-2088966,4
3 Сент-Луис Блюз6835123720245-2018663,2
4 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
5 Даллас Старз67251042125200-2008160,4
6 Виннипег Джетс7026524627217-2197654,3
7 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
8 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6835321819238-1718965,4
2 Лос-Анджелес Кингз7129544623205-2028660,6
3 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
4 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
5 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
6 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
7 Сан-Хосе Шаркс6820722631181-2186648,5
8 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3

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