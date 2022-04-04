Свернуть список

Фенербахче - Бавария прямая трансляция 04.04.2022

Стадион: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция), вместимость: 13800
04 апреля 2022, понедельник. 20:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Фенербахче Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фенербахче - Бавария, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Сербия Саша Джорджевич
Италия Андреа Тринкьери
История личных встреч
16.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Бавария71 : 63Фенербахче
30.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 32 Бавария68 : 77Фенербахче
16.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Фенербахче71 : 75Бавария
08.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 Фенербахче90 : 82Бавария
31.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Бавария90 : 86 ОТФенербахче
01.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Фенербахче88 : 84Бавария
19.11.2015 Евролига Группа A. Тур 6 Бавария67 : 84Фенербахче
16.10.2015 Евролига Группа A. Тур 1 Фенербахче74 : 67Бавария
19.12.2014 Евролига Группа С. Тур 10 Фенербахче87 : 81Бавария
13.11.2014 Евролига Группа С. Тур 5 Бавария86 : 93Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес26 0.577
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария25 0.520
9 Баскония28 0.429
10 Црвена Звезда26 0.423
11 Альба26 0.423
12 Фенербахче25 0.360
13 Панатинаикос26 0.308
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис27 0.259
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close