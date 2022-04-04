Фенербахче - Бавария прямая трансляция 04.04.2022
Стадион: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция), вместимость: 13800
04 апреля 2022, понедельник. 20:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фенербахче - Бавария, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер Спортс Арена (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Саша Джорджевич
|Андреа Тринкьери
История личных встреч
|16.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|71 : 63
|30.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 32
|68 : 77
|16.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|71 : 75
|08.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|90 : 82
|31.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|90 : 86 ОТ
|01.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|88 : 84
|19.11.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 6
|67 : 84
|16.10.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 1
|74 : 67
|19.12.2014
|Евролига
|Группа С. Тур 10
|87 : 81
|13.11.2014
|Евролига
|Группа С. Тур 5
|86 : 93
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|26
|0.577
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|25
|0.520
|9
|Баскония
|28
|0.429
|10
|Црвена Звезда
|26
|0.423
|11
|Альба
|26
|0.423
|12
|Фенербахче
|25
|0.360
|13
|Панатинаикос
|26
|0.308
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|27
|0.259
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000