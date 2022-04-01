Ростов - Крылья Советов 06 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Всё, прозвучал финальный свисток! «Ростов» в перенесённом матче 19-го тура с минимальным счётом переиграл «Крылья Советов» — 1:0! Три очка ростовчанам принёс точный дальний удар Николая Комличенко в середине первого тайма. Благодаря этой победе подопечные Валерия Карпина немного улучшили своё турнирное положение, отодвинувшись от зоны вылета на расстояние четырёх баллов! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+3' Сергей Песьяков Песьяков за затяжку времени получил заслуженный «горчичник».

90+2' Коваленко изящно пяткой оставил мяч под удар Глушенкову, но Осипенко и тут вмешался, заблокировав попытку!

90+1' Четыре минуты Василий Казарцев добавил ко второму тайму!

90' Поярков сделал прострел на дальнюю штангу, где Турищев в борьбе с защитником не подстроился под удар с лёта!

89' Еда не заигрались самарцы в обороне, но Ломаев подстраховал партнёров, опередив Турищева!

87' Глебов продолжает исполнять разрушительные подкаты в ростовской штрафной! Капитан, что тут скажешь!

85' Прострел Ежова от лицевой не дошёл до Глушенкова — Осипенко помешал состояться удару из вратарской хозяев!

83' Данила Сухомлинов Сухомлинов вместо Щетинина — ещё одна замена «Ростова».

83' Максим Турищев Турищев заменил Тугарева.

82' Максим Витюгов Якуба отправился отдыхать. Витюгов появился на поле.

81' Артём Соколов Зиньковский заменён. Соколов появился на поле в составе «Крыльев».

79' Ежов нашёл Глушенкова в центре штрафной, но его удар с разворота заблокировали — мяч после рикошета прилетел к голкиперу «Ростова».

78' Начинают самарцы спешить, что приводит к потерям мяча в довольно простых ситуациях.

76' Голенков практически из центра поля решил пробить, решив, видимо, перебросить Ломаева, но не поднял мяч на нужную высоту.

74' Максим Глушенков Глушенков за грубый фол удостоился жёлтой карточки. Тут споры ни к чему.

72' Ежов при простреле в штрафную «Ростова» попал в кисть сопернику, но здесь не было игры рукой! Казарцев разобрался в моменте.

70' Николай Поярков Поярков заменил Ланговича.

69' Егор Голенков Комличенко неспешно покинул поле. Голенков получил свой шанс.

69' Щетинин на дриблинге проскочил в штрафную гостей, но всё-таки потерял мяч.

67' Продолжают «Крылья» комбинировать на чужой половине поля, но пока без опасных подходов.

65' Самарцы принялись за позиционное нападение. Разрядили ростовчане ситуацию у ворот, выиграв борьбу в воздухе.

63' Сергей Пиняев И третья замена «Крыльев». Пиняев появился на поле, заменив Сарвели.

63' Максим Глушенков Глушенков заменил Игнатьева.

63' Александр Коваленко Цыпченко покинул поле. Коваленко вошёл в игру.

62' Байрамян от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, но самарцы в этой зоне сыграли надёжно.

60' Александр Селява Полоз заменён. Селява вошёл в игру в составе «Ростова».

59' Ломаев безупречно сыграл на выходе из ворот, забрав мяч в ногах Тугарева!

58' Комличенко пострадал после столкновения с Солдатенковым. Пауза в игре, связанная с оказанием помощи.

57' И во втором тайме игра «Крыльев» в атаке выглядит неубедительно, но в этом, безусловно, есть и заслуга «Ростова».

55' Андрей Лангович Лангович не успел к перехвату, наступив Божину на ногу! Отделался защитник «Ростова» жёлтой карточкой.

53' Тугарев в ростовской контратаке получил мяч на радиусе штрафной, но Горшков успел заблокировать удар!

51' Александр Сильянов Сильянов за срыв перспективной гостевой атаки получил жёлтую карточку! Костанца на фланге был сбит в подкате.

49' Тугарев ушёл от самарского защитника, но вынужден был смещаться в лицевую, а прострел оттуда Ломаев прочитал, забрав мяч в руки.

47' Ростовчане разыграли свой первый угловой в матче, который позволил Щетитину нанести удар в створ — неопасно.

46' Возобновилась встреча на «Ростов-Арене»! Второй тайм вашему вниманию.

45+5' Василий Казарцев отправил команды на перерыв! На 18-й минуте первого тайма «Ростов» открыл счёт — Ломаев не был готов к дальнему удару Комличенко. Могли ростовчане укрепить своё преимущество, но Полоз не реализовал пенальти, 1:0. Самарцы в атаке практически ничего не показали, но при этом много нервничали, часто спорили между собой, насобирав в итоге три жёлтые карточки. Ждём начало второй половины матча!

45+2' Мелёхин в классном подкате прервал острую контратаку «Крыльев», ещё и отыгравшись от соперника за лицевую.

45+1' Четыре минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма! ВАР проверки дают о себе знать.

44' Николай Комличенко Комличенко в верховой борьбе неаккуратно сыграл локтем, попав сопернику в лицо. Ещё одна бесспорная жёлтая карточка!

43' Байрамян получил обратный пас от Щетинина, немного продвинулся по центру и пробил низом из-за штрафной «Крыльев» — мимо цели!

42' Не удалось гостям развить атаку правым флангом — Ежов упустил мяч за боковую.

40' Зиньковский дальним ударом не удивил голкипера «Ростова» — лёгкий мяч для Песьякова.

39' Пытаются самарцы в концовке тайма добавить в атаке. Забрали гости мяч под свой контроль.

37' Ежов сместился с правого фланга в центр, но вложиться в удар из-за штрафной «Ростова» не получилось — мяч прикатился в руки Песьякову.

35' Роман Ежов Ежов за отмашку нарвался на заслуженное предупреждение — Сильянову досталось в грудь!

33' В последние минуты больше игры на половине гостей. Якуба выбил мяч за пределы штрафной после подачи Полоза на ближний угол вратарской.

31' Владислав Сарвели Казарцев, изучив повтор, оставил своё первоначальное решение в силе — это жёлтая карточка для Сарвели!

30' Владислав Сарвели И ещё одна ситуация для ВАР! Сарвели наступил на ногу Глебову! Казарцев достал жёлтую карточку, но после видеопросмотра может прилететь и красная!

28' Дмитрий Полоз Полоз не реализовал пенальти! Удар форварда «Ростова» хоть и получился в угол ворот, но мяч полетел на удобной высоте для вратаря, среагировавшего в прыжке!

27' Судьи ВАР убедились в правильности решения Казарцева! Да, это пенальти!

26' Затяжная проверка от ВАР пошла! Неужели есть сомнение в назначении пенальти?!

24' Иван Ломаев После навеса в штрафную «Крыльев» Ломаев ошибся на выходе из ворот, кулаком двинув по затылку Комличенко! Жёлтая карточка выписана самарского голкиперу! «Ростов получает право на пенальти!

23' Очередной угловой разыграли «Крылья», но ничего интересного у ворот «Ростова» не случилось.

22' Быструю контратаку провели гости после перехвата в центре поля, но Глебов в подкате прервал прострел в штрафную!

20' Не прошёл мягкий заброс в штрафную «Крыльев» — не подпустили самарцы Комличенко к мячу.

18' 1:0 Николай Комличенко ГОЛ! Комличенко из-за штрафной нанёс подготовленный удар с правой ноги, а Ломаев немного проспал момент, пустив мяч в ближний угол ворот!

15' Прошла передача за спины защитникам «Ростова», но Песьяков своевременным выходом из ворот прервал острую атаку «Крыльев»!

13' Два угловых подряд разыграли самарцы, попытавшись после прострела обострить ситуацию у ворот Песьякова, но ростовчане не дали состояться удару с близкого расстояния!

11' Сильянов по левому краю подключился в атаку «Ростова», прострелил от лицевой, но Комличенко не дали возможности встретиться с мячом.

9' Горшков со стандарта закрутил мяч на ближнюю штангу, но эту зону хозяева внимательно контролировали.

7' Глебов у края ростовской штрафной сбил с ног Ежова, но избежал предупреждения.

5' «Крылья» организовали высокий прессинг, но соперник вышел из-под давления, отыгравшись через вратаря.

3' Полоз со стандартного положения сделал подачу к самарской штрафной, но обострить ситуацию у ворот Ломаева ростовчанам не удалось.

1' Дан свисток к началу матча!