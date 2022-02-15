Вильярреал - Бавария 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
|13
|вр
|Херонимо Рульи
|12
|зщ
|Первис Эступиньян
|4
|зщ
|Пау Торрес
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|
81'
|19
|пз
|Франсис Коклен
|
59'
|5
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|15
|нп
|Арно Груневелд
|
81'
|7
|нп
|Жерар Морено
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|
59'
|25
|зщ
|Серж Орье
|
81'
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|
81'
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|
71'
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|7
|пз
|Серж Гнабри
|
62'
|25
|нп
|Томас Мюллер
|
62'
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|8
|пз
|Леон Горецка
|
62'90+4'
|10
|нп
|Лерой Зане
|
62'
|4
|зщ
|Никлас Зюле
|
71'
|22
|пз
|Марк Рока
|
90+4'
Запасные
|1
|вр
|Серхио Асенхо
|22
|зщ
|Айсса Манди
|2
|зщ
|Марио Гаспар
|23
|пз
|Мой Гомес
|10
|пз
|Висенте Иборра
|20
|пз
|Рубен Пенья
|21
|пз
|Йереми Пино
|14
|пз
|Ману Тригерос
|9
|нп
|Пако Алькасер
|36
|вр
|Кристиан Фрюхтль
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|23
|зщ
|Танги Куасси
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Омар Ричардс
|18
|пз
|Марсель Забитцер
|14
|пз
|Пауль Ваннер
|40
|нп
|Малик Тилльман
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|22.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|3 : 1
|14.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|0 : 2
Текстовая трансляция
90+5'
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Весьма неожиданную победу одержал «Вильярреал», причём счёт мог быть и более крупным — несколько отличных моментов не реализовали хозяева, включая удар Морено в штангу и его же неточный удар с дальней дистанции по пустым воротам. Вполне вероятно, что эти упущенные шансы аукнутся «жёлтой субмарине» на следующей неделе, во время ответного матча в Мюнхене, однако сейчас хозяева могут праздновать успех. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
90+4'
Марк Рока
Рассечение у Горецки. Уходит он с поля, уступая место Марку Роке.
90+3'
Ещё один навес Эрнандеса в штрафную проходит. На этот раз Горецка пытается пробить головой в борьбе с Торресом, но врезается в выставленную в сторону руку испанца и получает травму.
90+1'
Эрнандес слева прорвался к штрафной и навесил на Комана, который пробил в касание — Рульи уверенно поймал мяч, несмотря на рикошет от газона. Слабоват получился этот удар.
90'
Четыре минуты осталось играть командам.
89'
«Бавария» заработала угловой, с которым «Вильярреал» легко справился.
87'
Какой момент! Капу из глубины поля вырезал отличную передачу на ход Ло Чельсо, тот прорвался к штрафной и нашёл Педрасу, а Альфонсо с нескольких метров пробил левее ворот!
85'
Зюле нарушил правила в атаке в борьбе с Парехо.
84'
Юпамекано навесил с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
82'
По центру ворот полетел сейчас мяч после удара Зане, и Рульи легко справился.
81'
Серж Орье
А Орье появляется вместо Фойта.
81'
Саму Чуквезе
Данжума отправляется отдыхать, уступая место на поле Чувкезе.
79'
Зане резкий удар в направлении ближнего угла ворот почти от линии штрафной нанёс, но Ло Чельсо его заблокировал.
77'
Разыграли хозяева этот стандарт и не создали ничего опасного.
76'
Прорвался Эступиньян по левому флангу к центру штрафной и заработал угловой.
74'
Первис Эступиньян
Жёлтая Эступиньяну за затяжку времени — слишком долго не вводил он мяч в игру из-за боковой.
73'
Киммих навесил от угла поля, после чего Левандовски оказался в офсайде.
72'
Коман обработал мяч на левом углу штрафной после навеса Киммиха от центра поля и нанёс удар в дальний угол — Рульи в прыжке дотянулся и перевёл на угловой!
71'
Никлас Зюле
Зюле вышел на поле вместо Павара.
70'
Коман от линии штрафной целился в ближний угол, но немного не попал.
69'
Груневелд (он же Данжума) вырывается на ударную позицию и наносит опасный удар низом в левый угол — Юпамекано блокирует его в подкате!
67'
После углового удар Горецки был заблокирован. После второго углового Рульи кулаком выбил мяч к дуге штрафной, откуда Дэвис пробил, попал в соперника, после чего нанёс ещё один удар — тут уже голкипер поймал мяч.
66'
Коман навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит на Юпамекано, а его удар пришёлся в соперника.
64'
Что делает Нойер? Выйдя далеко за пределы штрафной, отдал он передачу, которая была перехвачена Морено. Жерар остановил мяч в падении, после чего встал и пробил с дальней дистанции по пустым воротам — совсем рядом со штангой пролетел мяч!
62'
Лерой Зане
А Зане заменил Гнабри.
62'
Леон Горецка
Двойная замена у «Баварии». Горецка выходит вместо Мюллера.
59'
Альфонсо Педраса
Первая замена в матче — Педраса вместо Коклена.
52'
Морено! Прекрасный хлёсткий удар с левой ноги из-за пределов штрафной ему удался, и только штанга спасла «Баварию» от второго гола сейчас!
50'
Гнабри обыгрался с Дэвисом и от угла штрафной то ли пробил низом, то ли прострелил к дальней штанге. В любом случае получилось неточно.
48'
Дэвис прошёл по левому флангу к штрафной, сместился ближе к воротам и пробил со средней дистанции, но в цель не попал.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле игроки.
45+3'
Отправляются отдыхать футболисты.
45+2'
Альбиоль нарушил правила в борьбе с Мюллером после этого стандарта.
45+1'
Капу по левому флангу прорвался к линии штрафной и нанёс удар в ближний угол — мяч рикошетом от Павара улетел на угловой.
45'
Две минуты добавлены к первому тайму.
44'
Не получается атака левым флангом у «Баварии».
42'
Франсис Коклен
Не засчитан этот курьёзный гол — офсайд был.
41'
ГОЛ! Коклен на левом фланге получил мяч от Морено, обработал его и, скорее всего, хотел навесить в штрафную, но вместо этого вышел удар по дуге в дальний верхний угол! Нойер не успел занять нужную позицию и не дотянулся до мяча.
39'
Мюллер отличной передачей нашёл Комана у самой линии штрафной, однако эта атака была остановлена — офсайд зафиксирован.
37'
Защита «Вильярреала» уверенно справляется с подачей Юпамекано к воротам.
36'
Коман прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — слишком сильная подача получилась, мяч улетел за пределы поля.
34'
Юпамекано навесил из глубины поля на ход Мюллеру, который оказался в офсайде.
32'
Фойт пробил головой в прыжке после подачи Парехо со стандарта в центр штрафной — левее ворот полетел мяч.
30'
Угловой заработали хозяева, но ничего опасного с него не создали.
28'
Коман навесил с правого фланга к дуге штрафной, где Эрнандес в борьбе с соперником пробил на пару метров правее ворот.
26'
Левандовски нарушил правила в атаке.
24'
Альбиоль в подкате выбил мяч из-под ног у Гнабри на самой линии штрафной, сумев сыграть без нарушения правил.
22'
Дэвис навесил слева в штрафную, Капу недалеко выбил мяч, и к нему успел Киммих, который, однако, пробил неточно.
20'
Теперь уже с игры навесил справа Киммих, но результат остался тем же.
18'
Киммих слишком сильную подачу со стандарта выполнил, мяч достался Рульи.
16'
Парехо навесил со штрафного к линии вратарской, где Коклен пробил головой — мяч после слабого удара и небольшого рикошета оказался в руках Нойера.
14'
Серия мелких фолов в центре поля успокаивает игру.
12'
Рульи спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
10'
Удар Морено от линии штрафной заблокирован — в Эрнандеса попал мяч.
8'
1:0
Арно Груневелд
ГОЛ! Вот так поворот! Морено с правого фланга отдал мяч открывшемуся в штрафной на грани офсайда Ло Чельсо, тот от лицевой линии прострелил на Парехо, Дани пробил низом в касание, а Данжума обеспечил «бильярдный» гол, подставив ногу так, что мяч просто поменял направление полёта и срикошетил от него под ближнюю штангу!
6'
Павар справа подошёл к штрафной и пробил на порядок выше ворот.
5'
Ло Чельсо выполнил передачу по флангу на ход Капу, который немного не успел к мячу.
3'
«Бавария» поддавливает, хозяева отошли в оборону сразу.
1'
Поехали! Матч начался.
0'
Звучит гимн Лиги чемпионов.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A08
| ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид3 : 1
ПСЖ
1
1
2
3
A02
| Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер Сити0 : 0
Спортинг
0
1
0
5
A07
| Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль0 : 1
Интер М
1
1
1
2
A01
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург1 : 1
Бавария
Бавария7 : 1
Ред Булл Зальцбург
0
1
2
8
A06
| Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал1 : 1
Ювентус
Ювентус0 : 3
Вильярреал
1
0
4
1
A04
| Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси2 : 0
Лилль
Лилль1 : 2
Челси
2
0
4
1
A05
| Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед0 : 1
Атлетико М
1
0
2
1
A03
| Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика2 : 2
Аякс
Аякс0 : 1
Бенфика
1
0
3
2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Манчестер Сити (Англия)
Атлетико М (Испания)
Манчестер Сити1 : 0
Атлетико М
Атлетико М13.04
Манчестер Сити
1
0
1
0
QF4
| Бенфика (Португалия)
Ливерпуль (Англия)
Бенфика1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль13.04
Бенфика
0
1
1
3
QF1
| Челси (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Челси1 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид12.04
Челси
0
1
1
3
QF3
| Вильярреал (Испания)
Бавария (Германия)
Вильярреал1 : 0
Бавария
Бавария12.04
Вильярреал
1
0
1
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|28.05