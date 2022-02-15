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Вильярреал - Бавария 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Вильярреал Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
13 Аргентина вр Херонимо Рульи
12 Эквадор зщ Первис Эступиньян
4 Испания зщ Пау Торрес
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
81'
19 Франция пз Франсис Коклен
59'
5 Испания пз Дани Парехо
6 Франция пз Этьен Капу
17 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
15 Нидерланды нп Арно Груневелд
81'
7 Испания нп Жерар Морено
24 Испания пз Альфонсо Педраса
59'
25 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
81'
11 Нигерия нп Саму Чуквезе
81'
1 Германия вр Мануэль Нойер
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
5 Франция зщ Бенжамен Павар
71'
42 Германия пз Джамал Мусиала
6 Германия пз Йозуа Киммих
7 Германия пз Серж Гнабри
62'
25 Германия нп Томас Мюллер
62'
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Польша нп Роберт Левандовски
8 Германия пз Леон Горецка
62'90+4'
10 Германия нп Лерой Зане
62'
4 Германия зщ Никлас Зюле
71'
22 Испания пз Марк Рока
90+4'
Запасные
1 Испания вр Серхио Асенхо
22 Алжир зщ Айсса Манди
2 Испания зщ Марио Гаспар
23 Испания пз Мой Гомес
10 Испания пз Висенте Иборра
20 Испания пз Рубен Пенья
21 Испания пз Йереми Пино
14 Испания пз Ману Тригерос
9 Испания нп Пако Алькасер
36 Германия вр Кристиан Фрюхтль
26 Германия вр Свен Ульрайх
23 Франция зщ Танги Куасси
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
3 Англия зщ Омар Ричардс
18 Австрия пз Марсель Забитцер
14 Германия пз Пауль Ваннер
40 Германия нп Малик Тилльман
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
22.11.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Бавария3 : 1Вильярреал
14.09.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Вильярреал0 : 2Бавария
Текстовая трансляция
90+5'
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Весьма неожиданную победу одержал «Вильярреал», причём счёт мог быть и более крупным — несколько отличных моментов не реализовали хозяева, включая удар Морено в штангу и его же неточный удар с дальней дистанции по пустым воротам. Вполне вероятно, что эти упущенные шансы аукнутся «жёлтой субмарине» на следующей неделе, во время ответного матча в Мюнхене, однако сейчас хозяева могут праздновать успех. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
90+4'
 
Марк Рока
Рассечение у Горецки. Уходит он с поля, уступая место Марку Роке.
90+3'
Ещё один навес Эрнандеса в штрафную проходит. На этот раз Горецка пытается пробить головой в борьбе с Торресом, но врезается в выставленную в сторону руку испанца и получает травму.
90+1'
Эрнандес слева прорвался к штрафной и навесил на Комана, который пробил в касание — Рульи уверенно поймал мяч, несмотря на рикошет от газона. Слабоват получился этот удар.
90'
Четыре минуты осталось играть командам.
89'
«Бавария» заработала угловой, с которым «Вильярреал» легко справился.
87'
Какой момент! Капу из глубины поля вырезал отличную передачу на ход Ло Чельсо, тот прорвался к штрафной и нашёл Педрасу, а Альфонсо с нескольких метров пробил левее ворот!
85'
Зюле нарушил правила в атаке в борьбе с Парехо.
84'
Юпамекано навесил с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
82'
По центру ворот полетел сейчас мяч после удара Зане, и Рульи легко справился.
81'
 
Серж Орье
А Орье появляется вместо Фойта.
81'
 
Саму Чуквезе
Данжума отправляется отдыхать, уступая место на поле Чувкезе.
79'
Зане резкий удар в направлении ближнего угла ворот почти от линии штрафной нанёс, но Ло Чельсо его заблокировал.
77'
Разыграли хозяева этот стандарт и не создали ничего опасного.
76'
Прорвался Эступиньян по левому флангу к центру штрафной и заработал угловой.
74'
 
Первис Эступиньян
Жёлтая Эступиньяну за затяжку времени — слишком долго не вводил он мяч в игру из-за боковой.
73'
Киммих навесил от угла поля, после чего Левандовски оказался в офсайде.
72'
Коман обработал мяч на левом углу штрафной после навеса Киммиха от центра поля и нанёс удар в дальний угол — Рульи в прыжке дотянулся и перевёл на угловой!
71'
 
Никлас Зюле
Зюле вышел на поле вместо Павара.
70'
Коман от линии штрафной целился в ближний угол, но немного не попал.
69'
Груневелд (он же Данжума) вырывается на ударную позицию и наносит опасный удар низом в левый угол — Юпамекано блокирует его в подкате!
67'
После углового удар Горецки был заблокирован. После второго углового Рульи кулаком выбил мяч к дуге штрафной, откуда Дэвис пробил, попал в соперника, после чего нанёс ещё один удар — тут уже голкипер поймал мяч.
66'
Коман навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит на Юпамекано, а его удар пришёлся в соперника.
64'
Что делает Нойер? Выйдя далеко за пределы штрафной, отдал он передачу, которая была перехвачена Морено. Жерар остановил мяч в падении, после чего встал и пробил с дальней дистанции по пустым воротам — совсем рядом со штангой пролетел мяч!
62'
 
Лерой Зане
А Зане заменил Гнабри.
62'
 
Леон Горецка
Двойная замена у «Баварии». Горецка выходит вместо Мюллера.
59'
 
Альфонсо Педраса
Первая замена в матче — Педраса вместо Коклена.
52'
Морено! Прекрасный хлёсткий удар с левой ноги из-за пределов штрафной ему удался, и только штанга спасла «Баварию» от второго гола сейчас!
50'
Гнабри обыгрался с Дэвисом и от угла штрафной то ли пробил низом, то ли прострелил к дальней штанге. В любом случае получилось неточно.
48'
Дэвис прошёл по левому флангу к штрафной, сместился ближе к воротам и пробил со средней дистанции, но в цель не попал.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле игроки.
45+3'
Отправляются отдыхать футболисты.
45+2'
Альбиоль нарушил правила в борьбе с Мюллером после этого стандарта.
45+1'
Капу по левому флангу прорвался к линии штрафной и нанёс удар в ближний угол — мяч рикошетом от Павара улетел на угловой.
45'
Две минуты добавлены к первому тайму.
44'
Не получается атака левым флангом у «Баварии».
42'
Франсис Коклен
Не засчитан этот курьёзный гол — офсайд был.
41'
ГОЛ! Коклен на левом фланге получил мяч от Морено, обработал его и, скорее всего, хотел навесить в штрафную, но вместо этого вышел удар по дуге в дальний верхний угол! Нойер не успел занять нужную позицию и не дотянулся до мяча.
39'
Мюллер отличной передачей нашёл Комана у самой линии штрафной, однако эта атака была остановлена — офсайд зафиксирован.
37'
Защита «Вильярреала» уверенно справляется с подачей Юпамекано к воротам.
36'
Коман прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — слишком сильная подача получилась, мяч улетел за пределы поля.
34'
Юпамекано навесил из глубины поля на ход Мюллеру, который оказался в офсайде.
32'
Фойт пробил головой в прыжке после подачи Парехо со стандарта в центр штрафной — левее ворот полетел мяч.
30'
Угловой заработали хозяева, но ничего опасного с него не создали.
28'
Коман навесил с правого фланга к дуге штрафной, где Эрнандес в борьбе с соперником пробил на пару метров правее ворот.
26'
Левандовски нарушил правила в атаке.
24'
Альбиоль в подкате выбил мяч из-под ног у Гнабри на самой линии штрафной, сумев сыграть без нарушения правил.
22'
Дэвис навесил слева в штрафную, Капу недалеко выбил мяч, и к нему успел Киммих, который, однако, пробил неточно.
20'
Теперь уже с игры навесил справа Киммих, но результат остался тем же.
18'
Киммих слишком сильную подачу со стандарта выполнил, мяч достался Рульи.
16'
Парехо навесил со штрафного к линии вратарской, где Коклен пробил головой — мяч после слабого удара и небольшого рикошета оказался в руках Нойера.
14'
Серия мелких фолов в центре поля успокаивает игру.
12'
Рульи спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
10'
Удар Морено от линии штрафной заблокирован — в Эрнандеса попал мяч.
8'
1:0
Арно Груневелд
ГОЛ! Вот так поворот! Морено с правого фланга отдал мяч открывшемуся в штрафной на грани офсайда Ло Чельсо, тот от лицевой линии прострелил на Парехо, Дани пробил низом в касание, а Данжума обеспечил «бильярдный» гол, подставив ногу так, что мяч просто поменял направление полёта и срикошетил от него под ближнюю штангу!
6'
Павар справа подошёл к штрафной и пробил на порядок выше ворот.
5'
Ло Чельсо выполнил передачу по флангу на ход Капу, который немного не успел к мячу.
3'
«Бавария» поддавливает, хозяева отошли в оборону сразу.
1'
Поехали! Матч начался.
0'
Звучит гимн Лиги чемпионов.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
3 : 1
1
1
2
3
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
0 : 0
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
0 : 1
1
1
1
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
7 : 1
0
1
2
8
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
1 : 1
Ювентус
Вильярреал
0 : 3
1
0
4
1
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
2 : 0
Лилль
Челси
1 : 2
2
0
4
1
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
0 : 1
1
0
2
1
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
2 : 2
Аякс
Бенфика
0 : 1
1
0
3
2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Манчестер Сити (Англия)
Атлетико М (Испания)
Манчестер Сити
Атлетико М
1 : 0
Атлетико М
Манчестер Сити
13.04
1
0
1
0
QF4
 Бенфика (Португалия)
Ливерпуль (Англия)
Бенфика
Ливерпуль
1 : 3
Ливерпуль
Бенфика
13.04
0
1
1
3
QF1
 Челси (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Челси
Реал Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Челси
12.04
0
1
1
3
QF3
 Вильярреал (Испания)
Бавария (Германия)
Вильярреал
Бавария
1 : 0
Бавария
Вильярреал
12.04
1
0
1
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
27.04
 
 
04.05
0
0
0
0
SF2
 
 
27.04
 
 
04.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
28.05

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