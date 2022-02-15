Вильярреал - Бавария 06 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Весьма неожиданную победу одержал «Вильярреал», причём счёт мог быть и более крупным — несколько отличных моментов не реализовали хозяева, включая удар Морено в штангу и его же неточный удар с дальней дистанции по пустым воротам. Вполне вероятно, что эти упущенные шансы аукнутся «жёлтой субмарине» на следующей неделе, во время ответного матча в Мюнхене, однако сейчас хозяева могут праздновать успех. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!

90+4' Марк Рока Рассечение у Горецки. Уходит он с поля, уступая место Марку Роке.

90+3' Ещё один навес Эрнандеса в штрафную проходит. На этот раз Горецка пытается пробить головой в борьбе с Торресом, но врезается в выставленную в сторону руку испанца и получает травму.

90+1' Эрнандес слева прорвался к штрафной и навесил на Комана, который пробил в касание — Рульи уверенно поймал мяч, несмотря на рикошет от газона. Слабоват получился этот удар.

90' Четыре минуты осталось играть командам.

89' «Бавария» заработала угловой, с которым «Вильярреал» легко справился.

87' Какой момент! Капу из глубины поля вырезал отличную передачу на ход Ло Чельсо, тот прорвался к штрафной и нашёл Педрасу, а Альфонсо с нескольких метров пробил левее ворот!

85' Зюле нарушил правила в атаке в борьбе с Парехо.

84' Юпамекано навесил с фланга в штрафную — защита выбила мяч.

82' По центру ворот полетел сейчас мяч после удара Зане, и Рульи легко справился.

81' Серж Орье А Орье появляется вместо Фойта.

81' Саму Чуквезе Данжума отправляется отдыхать, уступая место на поле Чувкезе.

79' Зане резкий удар в направлении ближнего угла ворот почти от линии штрафной нанёс, но Ло Чельсо его заблокировал.

77' Разыграли хозяева этот стандарт и не создали ничего опасного.

76' Прорвался Эступиньян по левому флангу к центру штрафной и заработал угловой.

74' Первис Эступиньян Жёлтая Эступиньяну за затяжку времени — слишком долго не вводил он мяч в игру из-за боковой.

73' Киммих навесил от угла поля, после чего Левандовски оказался в офсайде.

72' Коман обработал мяч на левом углу штрафной после навеса Киммиха от центра поля и нанёс удар в дальний угол — Рульи в прыжке дотянулся и перевёл на угловой!

71' Никлас Зюле Зюле вышел на поле вместо Павара.

70' Коман от линии штрафной целился в ближний угол, но немного не попал.

69' Груневелд (он же Данжума) вырывается на ударную позицию и наносит опасный удар низом в левый угол — Юпамекано блокирует его в подкате!

67' После углового удар Горецки был заблокирован. После второго углового Рульи кулаком выбил мяч к дуге штрафной, откуда Дэвис пробил, попал в соперника, после чего нанёс ещё один удар — тут уже голкипер поймал мяч.

66' Коман навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит на Юпамекано, а его удар пришёлся в соперника.

64' Что делает Нойер? Выйдя далеко за пределы штрафной, отдал он передачу, которая была перехвачена Морено. Жерар остановил мяч в падении, после чего встал и пробил с дальней дистанции по пустым воротам — совсем рядом со штангой пролетел мяч!

62' Лерой Зане А Зане заменил Гнабри.

62' Леон Горецка Двойная замена у «Баварии». Горецка выходит вместо Мюллера.

59' Альфонсо Педраса Первая замена в матче — Педраса вместо Коклена.

52' Морено! Прекрасный хлёсткий удар с левой ноги из-за пределов штрафной ему удался, и только штанга спасла «Баварию» от второго гола сейчас!

50' Гнабри обыгрался с Дэвисом и от угла штрафной то ли пробил низом, то ли прострелил к дальней штанге. В любом случае получилось неточно.

48' Дэвис прошёл по левому флангу к штрафной, сместился ближе к воротам и пробил со средней дистанции, но в цель не попал.

46' Замен в перерыве не произошло.

46' Возвращаются на поле игроки.

45+3' Отправляются отдыхать футболисты.

45+2' Альбиоль нарушил правила в борьбе с Мюллером после этого стандарта.

45+1' Капу по левому флангу прорвался к линии штрафной и нанёс удар в ближний угол — мяч рикошетом от Павара улетел на угловой.

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

44' Не получается атака левым флангом у «Баварии».

42' Франсис Коклен Не засчитан этот курьёзный гол — офсайд был.

41' ГОЛ! Коклен на левом фланге получил мяч от Морено, обработал его и, скорее всего, хотел навесить в штрафную, но вместо этого вышел удар по дуге в дальний верхний угол! Нойер не успел занять нужную позицию и не дотянулся до мяча.

39' Мюллер отличной передачей нашёл Комана у самой линии штрафной, однако эта атака была остановлена — офсайд зафиксирован.

37' Защита «Вильярреала» уверенно справляется с подачей Юпамекано к воротам.

36' Коман прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — слишком сильная подача получилась, мяч улетел за пределы поля.

34' Юпамекано навесил из глубины поля на ход Мюллеру, который оказался в офсайде.

32' Фойт пробил головой в прыжке после подачи Парехо со стандарта в центр штрафной — левее ворот полетел мяч.

30' Угловой заработали хозяева, но ничего опасного с него не создали.

28' Коман навесил с правого фланга к дуге штрафной, где Эрнандес в борьбе с соперником пробил на пару метров правее ворот.

26' Левандовски нарушил правила в атаке.

24' Альбиоль в подкате выбил мяч из-под ног у Гнабри на самой линии штрафной, сумев сыграть без нарушения правил.

22' Дэвис навесил слева в штрафную, Капу недалеко выбил мяч, и к нему успел Киммих, который, однако, пробил неточно.

20' Теперь уже с игры навесил справа Киммих, но результат остался тем же.

18' Киммих слишком сильную подачу со стандарта выполнил, мяч достался Рульи.

16' Парехо навесил со штрафного к линии вратарской, где Коклен пробил головой — мяч после слабого удара и небольшого рикошета оказался в руках Нойера.

14' Серия мелких фолов в центре поля успокаивает игру.

12' Рульи спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.

10' Удар Морено от линии штрафной заблокирован — в Эрнандеса попал мяч.

8' 1:0 Арно Груневелд ГОЛ! Вот так поворот! Морено с правого фланга отдал мяч открывшемуся в штрафной на грани офсайда Ло Чельсо, тот от лицевой линии прострелил на Парехо, Дани пробил низом в касание, а Данжума обеспечил «бильярдный» гол, подставив ногу так, что мяч просто поменял направление полёта и срикошетил от него под ближнюю штангу!

6' Павар справа подошёл к штрафной и пробил на порядок выше ворот.

5' Ло Чельсо выполнил передачу по флангу на ход Капу, который немного не успел к мячу.

3' «Бавария» поддавливает, хозяева отошли в оборону сразу.

1' Поехали! Матч начался.

0' Звучит гимн Лиги чемпионов.

0' Команды вышли на поле.