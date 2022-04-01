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Ноттингем Форест - Ковентри Сити 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
06 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ноттингем Форест Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ковентри Сити, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ковентри Сити
Ковентри
30 Конго вр Брис Самба
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Португалия зщ Тобьяш Фигейреду
4 Англия зщ Джо Уорролл
2 Англия зщ Джед Спенс
8 Англия пз Джек Колбэк
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Англия пз Райан Йетс
20 Уэльс пз Бреннан Джонсон
78'
11 Дания нп Филип Синкернагель
58'
9 Англия нп Кинан Дэвис
78'
23 Англия нп Джо Лолли
58'
16 Англия нп Сэм Сарридж
78'
7 Англия нп Льюис Граббан
78'
1 Англия вр Саймон Мур
27 Англия зщ Джейк Бидвелл
4 Англия зщ Майкл Роуз
15 Шотландия зщ Доминик Хайам
23 Англия зщ Фанкати Дабо
20 Англия зщ Тодд Кейн
66'
8 Англия пз Джейми Аллен
14 Англия пз Бен Шиф
66'
38 Нидерланды пз Густаво Хамер
85'
10 Англия пз Каллум О'Харе
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
18 Нидерланды зщ Ян Матсен
66'
30 Англия нп Фабио Таварес
66'
36 Англия пз Ryan Howley
85'
Запасные
1 США вр Итан Хорват
14 Канада зщ Ричи Ларьи
18 Португалия пз Кафу
17 Англия нп Александер Майтен
13 Англия вр Бен Уилсон
26 Англия пз Джордан Шипли
41 Англия нп Уилл Бапага
9 Англия нп Мартин Уогхорн
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
08.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Ковентри Сити2 : 1Ноттингем Форест
02.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Ковентри Сити1 : 2Ноттингем Форест
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Ноттингем Форест2 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм39 83
2
Повышение
Борнмут37 72
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун40 65
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед40 64
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро39 62
7 Блэкберн Роверс40 62
8 Ноттингем Форест37 61
9 Куинз Парк Рейнджерс40 59
10 Миллуолл40 58
11 Ковентри Сити39 56
12 Вест Бромвич Альбион39 54
13 Престон Норт Энд40 54
14 Суонси Сити39 54
15 Сток Сити40 52
16 Блэкпул39 52
17 Кардифф Сити39 46
18 Бирмингем Сити40 45
19 Бристоль Сити40 44
20 Халл Сити40 41
21 Рединг40 37
22
Зона вылета
Барнсли39 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти40 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед40 27

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