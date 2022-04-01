Ноттингем Форест - Ковентри Сити 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
06 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ковентри Сити, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ковентри Сити
Ковентри
|30
|вр
|Брис Самба
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Тобьяш Фигейреду
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|2
|зщ
|Джед Спенс
|8
|пз
|Джек Колбэк
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Райан Йетс
|20
|пз
|Бреннан Джонсон
|
78'
|11
|нп
|Филип Синкернагель
|
58'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|
78'
|23
|нп
|Джо Лолли
|
58'
|16
|нп
|Сэм Сарридж
|
78'
|7
|нп
|Льюис Граббан
|
78'
|1
|вр
|Саймон Мур
|27
|зщ
|Джейк Бидвелл
|4
|зщ
|Майкл Роуз
|15
|зщ
|Доминик Хайам
|23
|зщ
|Фанкати Дабо
|20
|зщ
|Тодд Кейн
|
66'
|8
|пз
|Джейми Аллен
|14
|пз
|Бен Шиф
|
66'
|38
|пз
|Густаво Хамер
|
85'
|10
|пз
|Каллум О'Харе
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|18
|зщ
|Ян Матсен
|
66'
|30
|нп
|Фабио Таварес
|
66'
|36
|пз
|Ryan Howley
|
85'
Запасные
|1
|вр
|Итан Хорват
|14
|зщ
|Ричи Ларьи
|18
|пз
|Кафу
|17
|нп
|Александер Майтен
|13
|вр
|Бен Уилсон
|26
|пз
|Джордан Шипли
|41
|нп
|Уилл Бапага
|9
|нп
|Мартин Уогхорн
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Марк Робинс
История личных встреч
|08.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 1
|02.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 2
|04.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|39
|83
| 2
Повышение
|Борнмут
|37
|72
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|40
|66
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|65
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|64
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|39
|62
|7
|Блэкберн Роверс
|40
|62
|8
|Ноттингем Форест
|37
|61
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|59
|10
|Миллуолл
|40
|58
|11
|Ковентри Сити
|39
|56
|12
|Вест Бромвич Альбион
|39
|54
|13
|Престон Норт Энд
|40
|54
|14
|Суонси Сити
|39
|54
|15
|Сток Сити
|40
|52
|16
|Блэкпул
|39
|52
|17
|Кардифф Сити
|39
|46
|18
|Бирмингем Сити
|40
|45
|19
|Бристоль Сити
|40
|44
|20
|Халл Сити
|40
|41
|21
|Рединг
|40
|37
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|39
|29
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|40
|28
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|40
|27