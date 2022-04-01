Вест Бромвич Альбион - Борнмут 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Борнмут, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|5
|зщ
|Кайл Бартли
|6
|зщ
|Олувасемилого Аджайи
|3
|зщ
|Конор Таунсенд
|2
|зщ
|Дарнелл Ферлонг
|
68'
|16
|пз
|Мэттью Кларк
|27
|пз
|Алекс Мовотт
|
85'
|8
|пз
|Джейк Ливермор
|11
|пз
|Грэйди Диангана
|
74'
|29
|нп
|Тейлор Гарднер-Хикман
|15
|нп
|Энди Кэрролл
|14
|пз
|Джейсон Моламби
|
68'
|7
|нп
|Каллум Робинсон
|
74'
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|
85'
|42
|вр
|Марк Траверс
|33
|зщ
|Джордан Земура
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|2
|зщ
|Натаниел Филлипс
|15
|зщ
|Адам Смит
|29
|пз
|Филип Биллинг
|4
|пз
|Льюис Кук
|
55'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Райан Кристи
|
46'
|32
|нп
|Jaidon Anthony
|
65'
|9
|нп
|Доминик Соланке
|37
|пз
|Сирики Дембеле
|
46'
|14
|пз
|Тодд Кантвелл
|
55'
|18
|нп
|Джамал Лоу
|
65'
Запасные
|25
|вр
|Дэвид Баттон
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|20
|зщ
|Адам Рич
|41
|пз
|Tom Fellows
|1
|вр
|Фредди Вудман
|24
|зщ
|Гари Кэхилл
|17
|зщ
|Джек Стейси
|22
|пз
|Бен Пирсон
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Стив Брюс
|Скотт Паркер
История личных встреч
|06.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 2
|17.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|25.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|10.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|28.10.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|39
|83
| 2
Повышение
|Борнмут
|37
|72
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|40
|66
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|65
| 5
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|38
|64
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|64
|7
|Мидлсбро
|39
|62
|8
|Блэкберн Роверс
|40
|62
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|59
|10
|Миллуолл
|40
|58
|11
|Ковентри Сити
|40
|56
|12
|Вест Бромвич Альбион
|39
|54
|13
|Престон Норт Энд
|40
|54
|14
|Суонси Сити
|39
|54
|15
|Сток Сити
|40
|52
|16
|Блэкпул
|39
|52
|17
|Кардифф Сити
|39
|46
|18
|Бирмингем Сити
|40
|45
|19
|Бристоль Сити
|40
|44
|20
|Халл Сити
|40
|41
|21
|Рединг
|40
|37
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|39
|29
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|40
|28
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|40
|27