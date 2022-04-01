Свернуть список

Вест Бромвич Альбион - Борнмут 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
Вест Бромвич Альбион Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Борнмут, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Борнмут
Борнмут
1 Англия вр Сэм Джонстон
5 Англия зщ Кайл Бартли
6 Нигерия зщ Олувасемилого Аджайи
3 Англия зщ Конор Таунсенд
2 Англия зщ Дарнелл Ферлонг
68'
16 Англия пз Мэттью Кларк
27 Англия пз Алекс Мовотт
85'
8 Англия пз Джейк Ливермор
11 Англия пз Грэйди Диангана
74'
29 Англия нп Тейлор Гарднер-Хикман
15 Англия нп Энди Кэрролл
14 Ирландия пз Джейсон Моламби
68'
7 Ирландия нп Каллум Робинсон
74'
4 Ирландия зщ Дара О'Ши
85'
42 Ирландия вр Марк Траверс
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
5 Англия зщ Ллойд Келли
2 Англия зщ Натаниел Филлипс
15 Англия зщ Адам Смит
29 Дания пз Филип Биллинг
4 Англия пз Льюис Кук
55'
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Шотландия пз Райан Кристи
46'
32 Англия нп Jaidon Anthony
65'
9 Англия нп Доминик Соланке
37 Англия пз Сирики Дембеле
46'
14 Англия пз Тодд Кантвелл
55'
18 Ямайка нп Джамал Лоу
65'
Запасные
25 Англия вр Дэвид Баттон
21 Франция зщ Седрик Кипре
20 Англия зщ Адам Рич
41 Англия пз Tom Fellows
1 Англия вр Фредди Вудман
24 Англия зщ Гари Кэхилл
17 Англия зщ Джек Стейси
22 Англия пз Бен Пирсон
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
06.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Борнмут2 : 2Вест Бромвич Альбион
17.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Борнмут2 : 1Вест Бромвич Альбион
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Бромвич Альбион1 : 0Борнмут
25.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вест Бромвич Альбион2 : 1Борнмут
10.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 4 Борнмут1 : 0Вест Бромвич Альбион
07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут1 : 1Вест Бромвич Альбион
19.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вест Бромвич Альбион1 : 2Борнмут
28.10.2014 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Борнмут2 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм39 83
2
Повышение
Борнмут37 72
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун40 65
5
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест38 64
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед40 64
7 Мидлсбро39 62
8 Блэкберн Роверс40 62
9 Куинз Парк Рейнджерс40 59
10 Миллуолл40 58
11 Ковентри Сити40 56
12 Вест Бромвич Альбион39 54
13 Престон Норт Энд40 54
14 Суонси Сити39 54
15 Сток Сити40 52
16 Блэкпул39 52
17 Кардифф Сити39 46
18 Бирмингем Сити40 45
19 Бристоль Сити40 44
20 Халл Сити40 41
21 Рединг40 37
22
Зона вылета
Барнсли39 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти40 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед40 27

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close