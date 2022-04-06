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Анадолу Эфес - Бавария прямая трансляция 06.04.2022

Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
06 апреля 2022, среда. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
Анадолу Эфес Бавария

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария
Мюнхен, Германия
Очки
0 Турция раз Шейн Ларкин
20
2 США фор Крис Синглтон
3
3 Турция фор Йигитджан Сайбир
0
6 США фор Элайджа Брайант
2
11 Турция раз Эртен Гази
0
18 Франция фор Адриен Морман
17
19 Турция защ Буграхан Тунджер
2
21 Германия цен Тибор Пляйсс
9
23 США фор Джеймс Андерсон
5
33 Сербия цен Филип Петрушев
0
42 Армения цен Брайант Данстон
10
44 Хорватия фор Крунослав Симон
13
Очки
1 США фор Дешон Томас
8
8 США цен Отелло Хантер
7
10 Сербия защ Огнен Ярамаз
6
11 Сербия лёг Владимир Лучич
8
12 Германия защ Джейсон Джордж
0
13 Германия раз Андреас Обст
0
14 Босния и Герцеговина лёг Нихад Джедович
6
21 США фор Огастин Рабит
15
31 Словения раз Жан Шишко
11
32 США лёг Дэрран Хиллиард
9
34 Германия цен Гэвин Шиллинг
4
43 Хорватия цен Леон Радошевич
2
Главные тренеры
Турция Эргин Атаман
Италия Андреа Тринкьери
История личных встреч
09.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Бавария83 : 71Анадолу Эфес
19.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Бавария80 : 79Анадолу Эфес
17.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Анадолу Эфес71 : 74Бавария
21.02.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 25 Бавария63 : 88Анадолу Эфес
29.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Анадолу Эфес104 : 75Бавария
03.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Анадолу Эфес92 : 77Бавария
11.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Бавария71 : 90Анадолу Эфес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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