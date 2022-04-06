Анадолу Эфес - Бавария прямая трансляция 06.04.2022
Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
06 апреля 2022, среда. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария
Мюнхен, Германия
|Очки
|0
|раз
|Шейн Ларкин
|
20
|2
|фор
|Крис Синглтон
|
3
|3
|фор
|Йигитджан Сайбир
|
0
|6
|фор
|Элайджа Брайант
|
2
|11
|раз
|Эртен Гази
|
0
|18
|фор
|Адриен Морман
|
17
|19
|защ
|Буграхан Тунджер
|
2
|21
|цен
|Тибор Пляйсс
|
9
|23
|фор
|Джеймс Андерсон
|
5
|33
|цен
|Филип Петрушев
|
0
|42
|цен
|Брайант Данстон
|
10
|44
|фор
|Крунослав Симон
|
13
|Очки
|1
|фор
|Дешон Томас
|
8
|8
|цен
|Отелло Хантер
|
7
|10
|защ
|Огнен Ярамаз
|
6
|11
|лёг
|Владимир Лучич
|
8
|12
|защ
|Джейсон Джордж
|
0
|13
|раз
|Андреас Обст
|
0
|14
|лёг
|Нихад Джедович
|
6
|21
|фор
|Огастин Рабит
|
15
|31
|раз
|Жан Шишко
|
11
|32
|лёг
|Дэрран Хиллиард
|
9
|34
|цен
|Гэвин Шиллинг
|
4
|43
|цен
|Леон Радошевич
|
2
Главные тренеры
|Эргин Атаман
|Андреа Тринкьери
История личных встреч
|09.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|83 : 71
|19.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|80 : 79
|17.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|71 : 74
|21.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|63 : 88
|29.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|104 : 75
|03.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|92 : 77
|11.10.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|71 : 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000