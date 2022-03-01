Трактор - Металлург Мг 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена-Трактор имени Валерия Белоусова (Челябинск, Россия), вместимость: 7500
07 апреля 2022, четверг. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 3-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Трактор - Металлург Мг, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Трактор имени Валерия Белоусова (Челябинск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трактор
Челябинск
Металлург Мг
Магнитогорск
Главные тренеры
|Анвар Рафаилович Гатиятулин
|Илья Петрович Воробьёв
История личных встреч
|05.04.2022
|КХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|4 : 6
|03.04.2022
|КХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|3 : 2
|25.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2 Б
|15.11.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.10.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.02.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.02.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.11.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|01.11.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-1.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив2 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив1 : 4
ЦСКА
4
0
15
7
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь1 : 3
Динамо М
Северсталь2 : 3 ОТ
Динамо М
Динамо М5 : 2
Северсталь
Северсталь3 : 2
Динамо М
Динамо М2 : 1
Северсталь
4
3
21
19
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн2 : 3
СКА
Динамо Мн3 : 4
СКА
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик2 : 3 ОТ
Трактор
Нефтехимик2 : 3
Трактор
4
0
12
8
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс2 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг3 : 1
Барыс
4
1
21
11
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь2 : 1 ОТ
Салават Юлаев
Сибирь3 : 6
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 2
Сибирь
4
1
16
10
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
Авангард2 : 3 ОТ
Ак Барс
Ак Барс4 : 3 ОТ
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW2
| ЦСКА
Динамо М
ЦСКА3 : 2
Динамо М
ЦСКА4 : 2
Динамо М
Динамо М1 : 2
ЦСКА
Динамо М3 : 6
ЦСКА
4
0
15
8
SFW1
| СКА
Спартак
СКА1 : 6
Спартак
СКА2 : 1
Спартак
Спартак1 : 2
СКА
Спартак1 : 2 ОТ
СКА
СКА2 : 1
Спартак
4
1
9
10
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE2
| Трактор
Салават Юлаев
Трактор0 : 1
Салават Юлаев
Трактор4 : 1
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 1
Трактор
Салават Юлаев1 : 7
Трактор
Трактор2 : 1
Салават Юлаев
Салават Юлаев1 : 2
Трактор
4
2
16
8
SFE1
| Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг1 : 8
Авангард
Металлург Мг5 : 7
Авангард
Авангард2 : 5
Металлург Мг
Авангард1 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг5 : 2
Авангард
Авангард5 : 1
Металлург Мг
Металлург Мг4 : 0
Авангард
4
3
26
25
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
| СКА
ЦСКА
СКА1 : 3
ЦСКА
СКА2 : 1
ЦСКА
ЦСКА6 : 2
СКА
ЦСКА08.04
СКА
СКА10.04
ЦСКА
ЦСКА12.04
СКА
СКА14.04
ЦСКА
1
2
5
10
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
| Металлург Мг
Трактор
Металлург Мг3 : 2
Трактор
Металлург Мг4 : 6
Трактор
Трактор07.04
Металлург Мг
Трактор09.04
Металлург Мг
Металлург Мг11.04
Трактор
Трактор13.04
Металлург Мг
Металлург Мг15.04
Трактор
1
1
7
8
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0