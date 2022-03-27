Свернуть список

Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Калгари Флэймз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Калгари Флэймз, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Калгари Флэймз
Калгари
36СШАврДжон Гибсон
41СШАврЭнтони Столарз
4СШАзщКэм Фаулер
5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
92ЧехиязщАндрей Шустр
86КанадазщСимон Бенуа
12СШАнпСонни Милано
14КанаданпАдам Хенрик
16СШАнпЗак Астон-Риз
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
28СШАнпВинни Леттьери
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
44КанаданпМакс Комтуа
46СШАнпТревор Зеграс
51ЧехиянпДоминик Симон
19СШАнпТрой Терри
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
26КанадазщМайкл Стоун
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
18СШАнпРайан Карпентер
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
63СловакиянпАдам Ружичка
73КанаданпТайлер Тоффоли
88КанаданпЭндрю Манджапане
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 2Анахайм Дакс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 БКалгари Флэймз
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 4Анахайм Дакс
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 6Калгари Флэймз
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Калгари Флэймз
04.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 1Калгари Флэймз
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 1Анахайм Дакс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Анахайм Дакс
08.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Калгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
8 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
9 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
14 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
15 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
18 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
19 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
10 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
11 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
12 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
5 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
6 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close