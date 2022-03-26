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Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Детройт Ред Уингз
Детройт
1КанадаврЭрик Комри
00:00
37СШАврКоннор Хеллебайк
57:27
2КанадазщДилан Демело
20:36
4СШАзщНил Пионк
18:47
5КанадазщБренден Диллон
15:46
44КанадазщДжош Моррисси
25:38
64КанадазщЛоган Стэнли
16:03
88СШАзщНейт Шмидт
18:01
13СШАнпЗак Сэнфорд
09:38
17КанаданпАдам Лаури
13:57
21СШАнпДоминик Тонинато
10:27
22СШАнпМэйсон Эпплтон
13:41
25СШАнпПол Штястны
15:53
26СШАнпБлейк Уилер
18:11
27ДаниянпНиколай Элерс
16:25
36КанаданпМорган Бэррон
09:57
55КанаданпМарк Шайфли
19:19
71РоссиянпЕвгений Свечников
10:19
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
18:41
81СШАнпКайл Коннор
23:14
29ГерманияврТомас Грайсс
59:21
39СШАврАлекс Неделькович
00:00
8КанадазщДжейк Уолман
16:57
17ЧехиязщФилип Гронек
25:16
18КанадазщМарк Стаал
21:53
28ШвециязщГустав Линдстрём
11:34
53ГерманиязщМориц Зайдер
23:34
65СШАзщДэнни Декайзер
17:44
11ЧехиянпФилип Задина
15:34
15ЧехиянпЯкуб Врана
14:22
23ШвециянпЛукас Рэймонд
18:05
24ШвейцариянпПиус Зутер
19:32
25КанаданпТаро Хиросе
09:05
27КанаданпМайкл Расмуссен
17:22
70ШвециянпОскар Сундквист
16:21
71СШАнпДилан Ларкин
21:22
73СШАнпАдам Эрни
10:52
89КанаданпСэм Ганье
13:59
90КанаданпДжо Велено
12:34
42СШАнпКайл Крискуоло
08:33
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Виннипег Джетс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Виннипег Джетс
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Детройт Ред Уингз
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Детройт Ред Уингз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Виннипег Джетс
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Детройт Ред Уингз
06.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1Виннипег Джетс
07.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 БДетройт Ред Уингз
05.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Виннипег Джетс
11.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
7 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
8 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
9 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
14 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
15 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
18 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
19 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
6 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
10 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
11 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
12 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
4 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
5 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
6 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2

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