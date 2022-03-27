Свернуть список

Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
4СШАзщНик Ледди
6КанадазщМарко Сканделла
41КанадазщРоберт Бортуццо
43ШвециязщКалле Росен
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
10КанаданпБрэйден Шенн
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
25КанаданпДжордан Кайру
26АвстралиянпНатан Уокер
28СШАнпМаккензи Макикерн
49РоссиянпИван Барбашёв
57КанаданпДэвид Перрон
65РоссиянпАлексей Торопченко
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
91РоссиянпВладимир Тарасенко
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
3СШАзщУильям Борген
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
28КанадазщКарсон Суси
29КанадазщВинс Данн
8КанадазщКейл Флёри
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
21ШвециянпАлександер Веннберг
25СШАнпКарсон Кульман
37КанаданпЯнни Гурд
49ШвециянпВиктор Раск
67КанаданпМорган Гики
72ФинляндиянпЙоонас Донской
73КанаданпКоул Линд
91НидерландынпДаниэль Спронг
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 5Сент-Луис Блюз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
8 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
9 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
14 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
15 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
18 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
19 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
10 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
11 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
12 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
5 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
6 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close