Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
36КанадаврЛоган Томпсон
90ШвецияврРобин Ленер
2КанадазщЗак Уайтклауд
3КанадазщБрейден Макнэбб
7КанадазщАлекс Пьетранджело
17КанадазщБен Хаттон
23СШАзщАлек Мартинес
27КанадазщШи Теодор
52КанадазщДилан Коглан
9СШАнпДжек Айкел
10КанаданпНиколя Руа
15КанаданпДжейк Лешишин
20КанаданпЧандлер Стивенсон
22КанаданпМайкл Амадио
26ШвециянпМаттиас Янмарк
46ДаниянпЙонас Рённбьерг
55КанаданпКиган Колесар
63РоссиянпЕвгений Дадонов
71ШвециянпВильям Карлссон
81КанаданпДжонатан Маршессо
35СШАврТэтчер Демко
41СловакияврЯрослав Галак
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
24КанадазщТрэвис Дермотт
57КанадазщТайлер Майерс
44КанадазщКайл Берроуз
77КанадазщБрэд Хант
7КанаданпНик Петан
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
18КанаданпДжейсон Дикинсон
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
53КанаданпБо Хорват
58СШАнпУильям Локвуд
70КанаданпТаннер Пирсон
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
13КанаданпБрэд Ричардсон
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 4Ванкувер Кэнакс
05.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Вегас Голден Найтс3 : 0Ванкувер Кэнакс
04.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Ванкувер Кэнакс4 : 0Вегас Голден Найтс
02.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Вегас Голден Найтс1 : 2Ванкувер Кэнакс
31.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Ванкувер Кэнакс3 : 5Вегас Голден Найтс
30.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Ванкувер Кэнакс0 : 3Вегас Голден Найтс
26.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Вегас Голден Найтс2 : 5Ванкувер Кэнакс
24.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Вегас Голден Найтс5 : 0Ванкувер Кэнакс
20.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
8 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
9 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
14 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
15 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
18 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
19 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
10 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
11 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
12 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
5 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
6 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close