Чикаго Буллз - Бостон Селтикс прямая трансляция 07.04.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Бостон Селтикс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс
Бостон
|Очки
|0
|защ
|Коби Уайт
10
|2
|раз
|Лонзо Болл
0
|3
|фор
|Тристан Томпсон
10
|5
|лёг
|Деррик Джонс
9
|6
|защ
|Алекс Карузо
0
|7
|лёг
|Трой Браун
3
|8
|защ
|Зак Лавин
7
|9
|цен
|Никола Вучевич
13
|11
|лёг
|Демар Дерозан
16
|12
|защ
|Айо Досунму
7
|13
|цен
|Тони Брэдли
5
|14
|Malcolm Hill
0
|19
|цен
|Марко Симонович
0
|21
|защ
|Мэтт Томас
0
|24
|защ
|Джавонт Грин
9
|25
|цен
|Тайлер Кук
0
|44
|фор
|Патрик Уильямс
5
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
16
|4
|фор
|Джувэн Морган
0
|7
|лёг
|Джейлен Браун
25
|8
|фор
|Малик Фиттс
0
|9
|защ
|Деррик Уайт
10
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
9
|12
|лёг
|Грант Уильямс
5
|13
|защ
|Николас Стаускас
0
|26
|фор
|Аарон Несмит
8
|27
|фор
|Даниэль Тайс
15
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
9
|37
|Matt Ryan
0
|40
|цен
|Люк Корнет
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
17
|44
|цен
|Роберт Уильямс
0
|97
|защ
|Бродрик Томас
3
Главные тренеры
|Билли Донован
История личных встреч
|16.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 112
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 128
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 99
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 102
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 119
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 101
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|24.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 116
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|77 : 133
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 82
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|11,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|5
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|6
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|13,5
|7
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|14,0
|8
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|14,0
|9
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|11
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|17,0
|12
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|18,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|20,5
|15
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|21,5
|16
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|21,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|28,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|28,5
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|40,5
|29
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|2,0
|3
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|2,5
|4
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|2,5
|5
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|5,5
|6
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|7,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|17,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,0
|14
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|29,0
|15
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|4
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|5
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|15,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|4,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|6,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|24,5
|5
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|5
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|20,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|23,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|35,5