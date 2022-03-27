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Чикаго Буллз - Бостон Селтикс прямая трансляция 07.04.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Бостон Селтикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Бостон Селтикс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс
Бостон
Очки
0СШАзащКоби Уайт
10
2СШАразЛонзо Болл
0
3КанадафорТристан Томпсон
10
5СШАлёгДеррик Джонс
9
6СШАзащАлекс Карузо
0
7СШАлёгТрой Браун
3
8СШАзащЗак Лавин
7
9ЧерногорияценНикола Вучевич
13
11СШАлёгДемар Дерозан
16
12СШАзащАйо Досунму
7
13СШАценТони Брэдли
5
14СШАMalcolm Hill
0
19ЧерногорияценМарко Симонович
0
21СШАзащМэтт Томас
0
24ЧерногориязащДжавонт Грин
9
25СШАценТайлер Кук
0
44СШАфорПатрик Уильямс
5
Очки
0СШАлёгДжейсон Тейтум
16
4СШАфорДжувэн Морган
0
7СШАлёгДжейлен Браун
25
8СШАфорМалик Фиттс
0
9СШАзащДеррик Уайт
10
11СШАзащПэйтон Притчард
9
12СШАлёгГрант Уильямс
5
13КанадазащНиколас Стаускас
0
26СШАфорАарон Несмит
8
27ГерманияфорДаниэль Тайс
15
30СШАлёгСэм Хозер
0
36СШАразМаркус Смарт
9
37СШАMatt Ryan
0
40СШАценЛюк Корнет
0
42Доминиканская РеспубликаценЭл Хорфорд
17
44СШАценРоберт Уильямс
0
97СШАзащБродрик Томас
3
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 112Чикаго Буллз
02.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 128Чикаго Буллз
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз121 : 99Бостон Селтикс
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс96 : 102Чикаго Буллз
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз103 : 119Бостон Селтикс
14.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс113 : 101Чикаго Буллз
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз104 : 111Бостон Селтикс
24.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 116Бостон Селтикс
09.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз77 : 133Бостон Селтикс
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс111 : 82Чикаго Буллз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Майами Хит8052288798-84231320,65011,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
5 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
6 Бостон Селтикс8050308904-83301300,62513,5
7 Милуоки Бакс7949309097-88401280,62014,0
8 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,62014,0
9 Юта Джаз7947328963-85291260,59516,0
10 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
11 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,58217,0
12 Чикаго Буллз8045358911-89311250,56318,5
13 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
14 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,53820,5
15 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52521,5
16 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52521,5
17 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50623,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
20 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43828,5
21 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43828,5
22 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,5
27 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30439,0
28 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28840,5
29 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26342,5
30 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6252,0
3 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6202,5
4 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6202,5
5 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5825,5
6 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5637,0
7 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5389,0
8 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52510,0
9 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
10 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
11 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43817,0
12 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,0
14 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28829,0
15 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
5 Юта Джаз7947328963-85291260,59516,0
6 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
7 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
10 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
14 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30439,0
15 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6250,0
2 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6200,5
3 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5823,5
4 Бруклин Нетс8042389006-89611220,5258,0
5 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43815,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6200,0
2 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5634,5
3 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5386,5
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31324,5
5 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28826,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
3 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
4 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
5 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7947328963-85291260,5950,0
2 Денвер Наггетс8047338980-87991270,5880,5
3 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,5632,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34220,0
5 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30423,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6960,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44320,0
4 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43021,0
5 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25035,5

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