Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 07.04.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
2
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
5
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
0
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
0
|8
|лёг
|Данило Галлинари
26
|10
|цен
|Горги Дьенг
0
|11
|раз
|Трей Янг
30
|12
|лёг
|Деандре Хантер
10
|13
|защ
|Богдан Богданович
18
|15
|цен
|Клинт Капела
19
|17
|фор
|Оньека Оконгву
8
|20
|фор
|Джон Коллинс
0
|Очки
|1
|защ
|Кентавиус Колдуэлл-Поуп
9
|3
|защ
|Брэдли Бил
0
|4
|защ
|Иш Смит
9
|5
|защ
|Кассиус Уинстон
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
26
|8
|фор
|Руи Хатимура
9
|9
|защ
|Дени Авдия
9
|13
|цен
|Томас Брайант
2
|14
|фор
|Айзея Тодд
0
|16
|фор
|Энтони Гилл
4
|19
|защ
|Рауль Нето
2
|20
|Jordan Schakel
0
|21
|цен
|Дэниел Гэффорд
12
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|24
|фор
|Кори Кисперт
12
|31
|защ
|Томаш Саторански
9
|33
|лёг
|Кайл Кузма
0
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|05.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 117
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 111
|29.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 111
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 116
|11.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 124
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 116
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|27.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|152 : 133
|11.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 101
|05.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 137
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|11,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|5
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|6
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|13,5
|7
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|14,0
|8
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|14,0
|9
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|11
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|17,0
|12
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|18,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|20,5
|15
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|21,5
|16
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|21,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|28,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|28,5
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|40,5
|29
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|2,0
|3
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|2,5
|4
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|2,5
|5
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|5,5
|6
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|7,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|17,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,0
|14
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|29,0
|15
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|4
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|5
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|80
|50
|30
|8904-8330
|130
|0,625
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|15,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|4,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|6,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|24,5
|5
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|5
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|20,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|23,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|35,5