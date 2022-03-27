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Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз прямая трансляция 07.04.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз
Финикс
Очки
0СШАзащДжей Скрабб
0
1СШАразРеджи Джексон
6
2СШАфорКавай Леонард
0
4СШАзащБрэндон Бостон
0
5СШАзащЛюк Кеннард
0
7СШАзащАмир Коффи
0
8СШАфорМаркус Моррис
7
13СШАлёгПол Джордж
16
14СШАзащТеренс Мэнн
2
15Xavier Moon
0
17СШАзащДжейсон Престон
0
22СШАфорРодни Худ
0
23СШАфорРоберт Ковингтон
2
24СШАлёгНорман Пауэлл
17
33ФранцияфорНиколя Батюм
5
40ХорватияценИвица Зубац
11
55ГерманияфорАйзея Хартенштайн
5
Очки
0СШАценДжавэйл Макги
6
0СШАфорТорри Крэйг
3
1СШАзащДевин Букер
0
2СШАзащЭлфрид Пэйтон
2
3СШАразКрис Пол
0
4СШАзащАарон Холидей
0
8СШАфорФрэнк Камински
0
12СШАзащИшмейл Уэйнрайт
0
14СШАзащЛандри Шамет
3
15СШАзащКэмерон Пэйн
5
18ДР КонгоценБисмак Бийомбо
4
19ДанияGabriel Lundberg
0
20ХорватияфорДарио Шарич
0
22Багамские островаценДеандре Эйтон
0
23СШАзащКэмерон Джонсон
4
25СШАлёгМикал Бриджес
9
99СШАфорДжей Краудер
0
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
16.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз103 : 96Лос-Анджелес Клипперс
07.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз106 : 89Лос-Анджелес Клипперс
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс111 : 95Финикс Санз
01.07.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс103 : 130Финикс Санз
29.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз102 : 116Лос-Анджелес Клипперс
27.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс80 : 84Финикс Санз
25.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс106 : 92Финикс Санз
23.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз104 : 103Лос-Анджелес Клипперс
20.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз120 : 114Лос-Анджелес Клипперс
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз109 : 101Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Майами Хит8052288798-84231320,65011,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
5 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
6 Бостон Селтикс8050308904-83301300,62513,5
7 Милуоки Бакс7949309097-88401280,62014,0
8 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,62014,0
9 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,5
10 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
11 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,58217,0
12 Чикаго Буллз8045358911-89311250,56318,5
13 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
14 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,53820,5
15 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52521,5
16 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52521,5
17 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50623,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
20 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43828,5
21 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43828,5
22 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,5
27 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,5
28 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28840,5
29 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26342,5
30 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6252,0
3 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6202,5
4 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6202,5
5 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5825,5
6 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5637,0
7 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5389,0
8 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52510,0
9 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
10 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
11 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43817,0
12 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,0
14 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28829,0
15 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
5 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,5
6 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
7 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
10 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
14 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,5
15 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6250,0
2 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6200,5
3 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5823,5
4 Бруклин Нетс8042389006-89611220,5258,0
5 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43815,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6200,0
2 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5634,5
3 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5386,5
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31324,5
5 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28826,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
3 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
4 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
5 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8048329100-86301280,6000,0
2 Денвер Наггетс8047338980-87991270,5881,0
3 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,5633,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34220,5
5 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30024,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6960,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44320,0
4 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43021,0
5 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25035,5

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